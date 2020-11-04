【新冠肺炎】教育局將每日安排約50校教職員檢測　楊潤雄：指及早識別帶病毒者能保障學生

▲ 楊潤雄(右)昨出席「表揚教師計劃」活動後鼓勵全港學校教職員參與病毒檢測，以保障學生安全。活動共有1200名老師獲提名表揚。(楊潤雄fb圖片)

教育局將由下周一（11月9日）起為全港約13萬名幼稚園、中小學和特殊學校的教職員，安排接受免費新冠肺炎病毒檢測。教育局局長楊潤雄今日（4日）出席敬師日活動後強調，檢測對防疫工作而言是非常重要，以及早識別帶菌者，而教育局希望全港的中、小學和幼稚園都可分批進行深喉唾液檢測，並鼓勵所有學校的教職員都參加，令整個社會更加安心。

楊潤雄預計一天平均可做大約50間學校，希望分布在香港、九龍、新界。為方便學校運作，他表示教育局已找到一所化驗所負責運送樣本瓶到學校，在收集深喉唾液之後一日，便會一次過從學校收集樣本瓶，進行檢測。

我們以學校作為基本，例如我們抽中某一間學校，便會提供服務予該學校的所有教職員，希望他們參加。估計需要50多個學校工作天，到一月左右方可完成整個檢測計劃。

他表示昨日(3日)與一些校長和議會代表會面，解釋安排，獲得普遍支持。教育局會發信予全港學校，解釋整個情況和程序，亦將設立一個特別網頁，內容包括有短片，教導大家如何進行取樣工作等。對學校而言，如果學校有多些人接受檢測，亦是保障學生的工作。

是次檢測目的是全面監測，當我們做了一段時間後，已可以看到大致上在學校這個環境或這特別群組內，究竟確診的數目有多少，是否比其他群組更高風險。我們會從這些科學數據處理。

他又強調沒有壓力要求老師必須接受檢測，教育局不需要知道個別老師有沒有參與，亦不需要檢視學校不同的參與程度和作出比較，強調教育局沒有打算這樣做，但需要知道參與老師的大約數目，以安排化驗所工作。

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責任編輯 李志強