【肥媽喪夫】肥媽丈夫不敵癌魔離世　Maria Cordero痛別摯愛：親愛的老公安息

肥媽(Maria Cordero)丈夫Rick逝世。肥媽在今天(11月5日)凌晨約3時半透過個人社交平台公布丈夫Rick離世的消息,肥媽上載與丈夫的合照寫道:

My love my man RIP .see you in heaven 😭

親愛的老公安息😭