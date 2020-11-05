【肥媽喪夫】肥媽丈夫不敵癌魔離世 Maria Cordero痛別摯愛：親愛的老公安息
娛樂 07:38 2020/11/05
肥媽（Maria Cordero）丈夫Rick逝世。肥媽在今天（11月5日）凌晨約3時半透過個人社交平台公布丈夫Rick離世的消息，肥媽上載與丈夫的合照寫道：
My love my man RIP .see you in heaven 😭
親愛的老公安息😭
肥媽與Rick結婚21年，可是Rick在2017年確診患上末期肺腺癌。Rick因抗病要經常出入醫院，去年的1月至9月間已留院6次，私家醫院高昂的醫藥費亦由肥媽負擔，她曾透露已支出超過600萬元。
在今年8月，Rick因肺炎與血管閉塞而要留醫。當時肥媽曾在社交網站上載老公入院影片，肥媽更搬到病房全天候照顧丈夫。
在上月，她與黑妹李麗霞在網上直播音樂會上，當唱到《憑著愛》時更一度感觸流淚，直言家中有人生病特別牽腸掛肚及有壓力。
【抗癌鬥士】肥媽直播唱《憑著愛》感觸爆喊 為夫花逾600萬元醫病：沒東西比他重要
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肥媽歷兩段婚姻
現年66歲的著名歌手及飲食節目主持Maria Cordero人稱肥媽，她1972年與首任丈夫結婚，二人育有6名子女，她於1989年因受家暴及丈夫婚外情而決定離婚。
1999年，她與丈夫Rick結婚，展開第二段婚姻。二人一直十分恩愛，無奈Rick在3年前確診患末期肺腺癌，抗病3年於今天凌晨病逝。
撰文 : TOPick柴犬出動