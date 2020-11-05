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【細So出軌】蘇耀宗偷食毀形象工作全失　傳細So夫婦欲移居英國重新開始

娛樂 09:51 2020/11/05

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

細So出軌致形象全毀。

前商台DJ細So蘇耀宗9月時被踢爆背妻偷食白滑KOL兼人妻練美施（Macy），好老公形象盡毀，雖然細So獲太太原諒，但細So因偷食事件影響，近月有指工作量全失，而有傳媒指細So已決定跟太太及子女舉家移民英國，重新開始。

前商台DJ細So早前遭商台解僱，以個人身份接job，本來亦頗順利，可是9月時細So被踢爆偷食靚媽練美施（Macy），而細So亦坦承出軌，最後獲太太阿Wing大方原諒，細So亦盡刪IG照片，示意決心改過。

細So偷食後致形象全毀。

【細So出軌】練美施不捨經營7年社交平台　「白滑KOL」Macy重開網頁轉做「烹飪KOL」

可是好好男人形象盡毀的細So，似未獲外間再度接受，有傳細So近月的工作量全失，收入大不如前，而本來打算轉做網上KOL的計劃亦得擱置。

細So夫婦現有一子一女，都正在求學階段，雖然太太阿Wing也是網紅KOL，但相信家庭負擔頗重。

有指本持有英籍人士的阿Wing，因在當地有親友照應，跟細So商量後，有意一家移居英國，一家四口重新起步。

有傳夫婦欲移居英國重新開始。（經濟日報圖片）

【過街英雄】森美盼細So從錯誤中改過　自爆被太太發現行為可疑即修心養性

至於「小三」Macy，在偷食事件後，本來亦刪去社交平台，但在事件冷卻後，Macy重新投入網店生意。

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近日亦不時在IG分享生活事，早前更發文公開與子女道歉，留言︰「媽媽做了一件好錯的事，令你們受傷害，但媽媽勇敢面對，要道歉和認錯。」努力洗底再起步。

撰文 : TOPick柴犬出動

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