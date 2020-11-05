【無聲癌症殺手】肥媽丈夫肺腺癌病逝　腫瘤科專科醫生：早期徵狀不明顯確診大多已晚期

▲ 腫瘤科專科醫生指出，肺腺癌早期徵狀不明顯，很多患者確診時已達晚期。

肥媽（Maria Cordero）丈夫Rick2017年確診患上末期肺腺癌，抗癌3年至11月5日離世。肺腺癌有「無聲殺手」之稱，有本港腫瘤科專科醫生直言，肺腺癌徵狀不明顯，確診時大多已達晚期。

肥媽與Rick結婚21年，可是Rick在2017年確診患上末期肺腺癌。Rick因抗病要經常出入醫院，去年的1月至9月間已留院6次，私家醫院高昂的醫藥費亦由肥媽負擔，她曾透露已支出超過600萬元。在今年8月，Rick因肺炎與血管閉塞而要留醫。當時肥媽曾在社交網站上載老公入院影片，肥媽更搬到病房全天候照顧丈夫。詳情即睇【下一頁】

「肺腺癌」被形容為「無聲殺手」，本港臨床腫瘤科專科醫生陳亮祖接受TOPick記者訪問時指出，肺腺癌屬非小細胞肺癌之一，據統計數字顯示，本港平均每年有約3000宗肺腺癌新症確診個案。

陳亮祖指出，肺腺癌與一般肺癌略有不同，肺腺癌未必與吸煙有關係，患者相對較年輕，他曾接觸有患者僅30歲便確診；他直言，肺腺癌的起因至今未能確認，有機會與環境污染，空氣內出現放射性氣體有關。

經常待在辦公室，空氣不流通，空調內的「氡氣」會釋放幅射，市民吸入太多，會有可能引起肺部細胞變異造成癌症。

陳亮祖表示，肺腺癌早期徵狀並不明顯，確診時大多已達末期，並擴散至身體其他地方。患者的徵狀，亦已超越持續咳嗽和氣喘等一般肺癌的情況：

患者會感到骨痛或頭痛，四肢乏力，但其實當時癌細胞已由肺部擴散至肝﹑骨或淋巴。

肺腺癌與肺癌有何分別？

肺腺癌（Adenocarcinoma）是由氣管內壁分泌黏液細胞變異引致，基本上，肺癌主要按癌細胞大小分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」兩大類，前者的癌細胞較小、後者較大，而肺腺癌屬「非小細胞肺癌」的一種。

肺腺癌的病徵一般難以察覺，可能有骨痛或頭痛，若慢性咳嗽持續3週以上、痰中帶有血絲、易氣喘、胸痛、體重異常減輕，頸部有淋巴結硬塊等症狀，要盡速就醫。

第1期肺腺癌患者5年存活率高達8成，若已擴散、進入3B期或第4期，癌細胞出現遠處轉移時，平均存活時間跌至6個月，但情況因人而異，若能及早發現及治療，仍有機會治癒。至於治療方式則視乎不同情況，一般治療方式包括外科手術、化療、電療，以及「標靶治療」等。

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責任編輯：羅嘉欣