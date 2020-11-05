  • 24°C
香港時間 : 20201105日 (四) 11:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【十月初五的月光】何依婷重演佘詩曼經典角色　新版《十月初五的月光》演員候選名單流出

娛樂 10:46 2020/11/05

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

有傳TVB翻拍《十月初五的月光》，並將由何依婷接佘詩曼捧擔正。

有傳TVB經典劇集《十月初五的月光》將會翻拍，並由2017年港姐亞軍何依婷（Regina）接捧擔正，演出當年《十月初五的月光》由佘詩曼飾演的祝君好。至於張智霖演的初哥哥一角，有指TVB屬意由陳家樂或周柏豪出演。

現年26歲的何依婷於2017年參加《香港小姐競選》，她晉身十強後獲TVB高層樂易玲點名大讚有進步及有自信，勝算大增。她最終不敵雷莊𠒇屈居亞軍，其後入讀第29期藝員訓練班並發展演藝事業。

【開心速遞】《愛回家》島大女神鄺潔楹返母校　宅男女神Judy原來是「沙田友」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【香港小姐】何依婷邨校出身成史丹福大學交流生　港姐Regina為理想棄會計師樓高薪【有片】

何依婷接佘詩曼捧

最近有傳TVB計劃翻拍廿年前的經典劇《十月初五的月光》，該劇當年分別由張智霖和佘詩曼飾演初哥哥和祝君好，二人更由此人氣急升，劇集還在2015年推出電影版。

現在有指何依婷將接佘詩曼捧演新版《十月初五的月光》女主角，預計明年1月開拍。

擁有甜美臉孔和姣好身材的何依婷向來甚有觀眾緣。Regina於2019年開始為《學是學非》當是非精備受觸目，之後於《機場特警》飾演安安一角，身穿比堅尼洗車的一幕更引起熱議。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【港姐2020】香港小姐幕後花絮麥明詩馮盈盈集郵　何依婷與高層密密斟【多圖】

陳家樂周柏豪爭演初哥哥

至於新版《十月初五的月光》的初哥哥，大熱人選將為陳家樂或周柏豪。

當年由馬浚偉演的司徒禮信，有傳將由何廣沛或丁子朗飾演。

唐文龍演的大隻仔金勝，被指由身材同樣健碩的郭子豪演出。

據知君好身邊的好姊妹海琳和依文將會由上屆港姐蔡嘉欣，以及今屆港姐謝嘉怡、陳楨怡、郭柏妍等試鏡後挑選。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【機場特警】何依婷穿Bikini洗車超搶鏡　宅男女神再以空姐look登場【多圖】
13:38 2020/04/17
【機場特警】何依婷穿Bikini洗車超搶鏡　宅男女神再以空姐look登場【多圖】
【香港小姐】何依婷邨校出身成史丹福大學交流生　港姐Regina為理想棄會計師樓高薪【有片】
16:16 2019/06/28
【香港小姐】何依婷邨校出身成史丹福大學交流生　港姐Regina為理想棄會計師樓高薪【有片】
【港姐2020】陳楨怡郭柏妍獲摯愛支持追夢　謝嘉怡沒冠軍包袱堅持展現真我
17:20 2020/10/16
【港姐2020】陳楨怡郭柏妍獲摯愛支持追夢　謝嘉怡沒冠軍包袱堅持展現真我
何依婷 佘詩曼 張智霖 馬浚偉 丁子朗 何廣沛 郭子豪 蔡嘉欣 謝嘉怡 郭柏妍

最高瀏覽

【暖心姑丈】林文龍教熊黛林孖女讀書　Lynn曾報「幼稚園哈佛」獲郭可盈傳授教女法
13:58 2020/11/03
【暖心姑丈】林文龍教熊黛林孖女讀書　Lynn曾報「幼稚園哈佛」獲郭可盈傳授教女法
【鄭何聯婚】何雁詩父親是物流大亨身家雄厚　鄭俊弘結婚榮升6億駙馬
10:52 2020/11/03
【鄭何聯婚】何雁詩父親是物流大亨身家雄厚　鄭俊弘結婚榮升6億駙馬
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯下月出獄　將返回原居地寓所附近增閉路電視監控
11:29 2020/11/04
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯下月出獄　將返回原居地寓所附近增閉路電視監控