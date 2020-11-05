【十月初五的月光】何依婷重演佘詩曼經典角色　新版《十月初五的月光》演員候選名單流出

▲ 有傳TVB翻拍《十月初五的月光》，並將由何依婷接佘詩曼捧擔正。

有傳TVB經典劇集《十月初五的月光》將會翻拍，並由2017年港姐亞軍何依婷（Regina）接捧擔正，演出當年《十月初五的月光》由佘詩曼飾演的祝君好。至於張智霖演的初哥哥一角，有指TVB屬意由陳家樂或周柏豪出演。

現年26歲的何依婷於2017年參加《香港小姐競選》，她晉身十強後獲TVB高層樂易玲點名大讚有進步及有自信，勝算大增。她最終不敵雷莊𠒇屈居亞軍，其後入讀第29期藝員訓練班並發展演藝事業。

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何依婷接佘詩曼捧

最近有傳TVB計劃翻拍廿年前的經典劇《十月初五的月光》，該劇當年分別由張智霖和佘詩曼飾演初哥哥和祝君好，二人更由此人氣急升，劇集還在2015年推出電影版。

現在有指何依婷將接佘詩曼捧演新版《十月初五的月光》女主角，預計明年1月開拍。

擁有甜美臉孔和姣好身材的何依婷向來甚有觀眾緣。Regina於2019年開始為《學是學非》當是非精備受觸目，之後於《機場特警》飾演安安一角，身穿比堅尼洗車的一幕更引起熱議。

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陳家樂周柏豪爭演初哥哥

至於新版《十月初五的月光》的初哥哥，大熱人選將為陳家樂或周柏豪。

當年由馬浚偉演的司徒禮信，有傳將由何廣沛或丁子朗飾演。

唐文龍演的大隻仔金勝，被指由身材同樣健碩的郭子豪演出。

據知君好身邊的好姊妹海琳和依文將會由上屆港姐蔡嘉欣，以及今屆港姐謝嘉怡、陳楨怡、郭柏妍等試鏡後挑選。