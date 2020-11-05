【頭號癌症殺手】主婦咳足1年出血絲揭患末期肺癌　下廚愈頻密患肺癌風險愈高

▲ 主婦咳足1年，咳出血絲後揭患末期肺癌。

肺癌乃本港頭號癌症殺手，除了吸煙，長期吸入油煙也會增加患肺癌風險。台灣胸腔內科醫生蘇一峰日前在Facebook專頁分享一個案例。一名60歲婦女咳嗽1年，一直只自行食成藥和中藥改善情況，直至最近開始咳出血絲才求診，結果一照X光便確診患有末期肺癌。蘇醫生提醒，臨床上很多肺癌病人都等到有症狀才檢查，等到有明顯症狀時十多八九都是末期了。

蘇醫生表示，該名60歲婦女咳嗽1年，一直自行服用成藥和止咳中藥改善病情，但最近最後咳出血絲，所以到胸腔科門診求診。

結果一照X光，就診斷是末期肺癌。蘇醫生更分享X光照，指出圓圈處是原發的肺癌，而其他處則是到處轉移的癌細胞。

他更透露患者沒有抽煙，但有煮飯。

在診間聲淚俱下，埋怨為何只有咳嗽就是癌症。病人更埋怨不該到醫院檢查，一檢查果然沒有好消息，她六十歲活夠了，她不要治療！！

詳細閱讀：【頭號癌症殺手】下廚愈頻密患肺癌風險愈高 台灣研究：開抽油煙機可降63%風險【附肺癌症狀】

肺癌病徵：

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經常吸入廚房油煙可誘發肺癌

今年，台灣的國家衛生研究院公布過一項最新研究，發現下廚愈頻密、暴露於油煙致癌物的時間愈長，患肺癌風險愈高；對比甚少下廚的女性，患肺癌風險可高出2.7倍。

另又發現，下廚時有沒有使用抽油煙機也是一大關鍵。有使用抽油煙機的女性，下廚期間有2/3時間開抽油煙機，患肺癌風險可減41%至63%。

不吸煙女士引發肺癌成因

值得留意的是，過去亦有不吸煙的女性患者也會罹患肺癌，原因是因為她們長期吸入廚房油煙，或受拜神的香火刺激而引發肺癌。

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責任編輯：楊宛茜