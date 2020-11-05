  • 24°C
香港時間 : 20201105日 (四) 11:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【另類Staycation】柏寧酒店推限量港人閨密Beautify-Cation　專享近5,000元美肌護理療程及產品

休閒消費 10:09 2020/11/05

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

柏寧酒店推限量港人閨密Beautify-Cation，讓你和好姐妹共享美白嫩膚悠閒之旅。（酒店提供）

柏寧酒店聯乘銅鑼灣潮流熱點Fashion Walk，推出限量閨密「Beautify-Cation」尋美之旅，讓好姐妹以優惠價盡享近9,000港元特選禮遇，包括入住柏寧酒店並免費升級至最新設計的得獎尊貴鉑爾曼客房，享有500港元的酒店餐飮回贈，讓閨密於酒店房間內品嘗有汽酒促膝長談，盡情享受難得的女生專屬時間，還可獲贈由Fashion Walk聯乘多個著名美妝品牌推出的雙人「Glam-up 套裝」（總值近5,000港元），享用一連串的護理療程及產品，在短短的假期內放鬆身心，與愛美的閨密從頭至腳煥發光彩！

套餐包一晚住宿，並有機會免費客房升級至尊貴鉑爾曼客房或尊貴豪華客房。（酒店提供）

「Beautify-Cation」住宿尋美之旅雙人套餐售2,799港元（另收加一服務費，優惠只適用於香港居民），包括：

1.一晚住宿並免費客房升級至尊貴鉑爾曼客房或尊貴豪華客房（免費客房升級，將視乎房間的供應情況而定）

2.每房港幣500元餐飲回贈，適用於酒店房間餐飲或 Ebb & Flow餐廳

3.享用行政尊尚禮遇和服務，包括：免費早餐、免費提供雞尾酒及小食時段、免費提供下午小點

4.免費精選有汽萄葡酒乙枝及馬卡龍乙盒

5.免費使用酒店全身健身中心及設施

    點擊圖片放大
    +4
    +3

6.每房可享總值近港5,000港元的雙人「Glam-up 套裝#」乙套。每人皆可享以下服務或產品：

i.     perFACE Aesthetic（價值1,450港元；療程約1小時）
•       SkinCeuticals 皇牌美白激光嫩膚療程
ii.    SkinCeuticals （價值790港元；療程約30分鐘）
•       一對一專業皮膚分析
•       H.A.塑顏飽滿緊緻精華試用裝
•       水合維他命B5精華試用裝
•       煥采亮肌UV 防曬霜SPF 30 體驗裝
•       CUSTOM D. O. S. E現金券200港元
iii.    CANVAS（價值575元；療程約45分鐘）
•       專業香薰手部護理禮券（療程由2020年11月23日開始）
•       玫瑰水凝面膜10ml
•       天然清爽透薄防曬乳液SPF30（10ml）
•       購買正價產品享100港元折扣優惠
iv.    Kérastase Hair Spa by La Vie（價值560港元；療程約45分鐘）
•       頭髮診斷
•       旅行裝洗髮露
•       「尊貴專業護髮療程」半價優惠（療程由2020年11月23日開始）
v.    Thomas Sabo
•        500港元現金券
vi.    NAIL NAIL by PRIVATE i Concept Store（療程約1小時30分鐘）
•       以優惠價350港元享首次可卸式啫喱指甲（2 色）（價值520港元）

•       以優惠價749港元享首次可卸式啫喱指甲（2 色）及趾甲（2 色）（價值1,190元）

# 所有「Glam-up 套裝」內的服務或產品有效期至2021年1月31日，不限於住宿期內換領。

「Glam-up 套裝」集合了來自多個著名品牌提供的護理療程及產品，品牌包括被喻為「抗氧化權威」的殿堂級美國醫學護膚品牌 SkinCeuticals 、提供頂尖嶄新醫美科技及護理的醫學美容品牌 perFACE Aesthetic、頂級專業護髮概念店 Kérastase Hair Spa by La Vie、獨創香薰美學保養的天然有機護膚品牌 CANVAS、結合獨特時尚而專業的香港頂級美甲專門店 NAIL NAIL by PRIVATE i Concept Store，以及世界著名的德國首飾品牌 THOMAS SABO。

柏寧酒店

「Beautify-Cation」住宿尋美之旅雙人套餐
 
預訂：2839  3366

記者：Elenor

酒店 美容 美甲 面膜 銅鑼灣 醫美 Fashion Walk 時尚

最高瀏覽

【暖心姑丈】林文龍教熊黛林孖女讀書　Lynn曾報「幼稚園哈佛」獲郭可盈傳授教女法
13:58 2020/11/03
【暖心姑丈】林文龍教熊黛林孖女讀書　Lynn曾報「幼稚園哈佛」獲郭可盈傳授教女法
【鄭何聯婚】何雁詩父親是物流大亨身家雄厚　鄭俊弘結婚榮升6億駙馬
10:52 2020/11/03
【鄭何聯婚】何雁詩父親是物流大亨身家雄厚　鄭俊弘結婚榮升6億駙馬
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯下月出獄　將返回原居地寓所附近增閉路電視監控
11:29 2020/11/04
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯下月出獄　將返回原居地寓所附近增閉路電視監控