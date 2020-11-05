【另類Staycation】柏寧酒店推限量港人閨密Beautify-Cation　專享近5,000元美肌護理療程及產品

▲ 柏寧酒店推限量港人閨密Beautify-Cation，讓你和好姐妹共享美白嫩膚悠閒之旅。（酒店提供）

柏寧酒店聯乘銅鑼灣潮流熱點Fashion Walk，推出限量閨密「Beautify-Cation」尋美之旅，讓好姐妹以優惠價盡享近9,000港元特選禮遇，包括入住柏寧酒店並免費升級至最新設計的得獎尊貴鉑爾曼客房，享有500港元的酒店餐飮回贈，讓閨密於酒店房間內品嘗有汽酒促膝長談，盡情享受難得的女生專屬時間，還可獲贈由Fashion Walk聯乘多個著名美妝品牌推出的雙人「Glam-up 套裝」（總值近5,000港元），享用一連串的護理療程及產品，在短短的假期內放鬆身心，與愛美的閨密從頭至腳煥發光彩！

▲ 套餐包一晚住宿，並有機會免費客房升級至尊貴鉑爾曼客房或尊貴豪華客房。（酒店提供）

「Beautify-Cation」住宿尋美之旅雙人套餐售2,799港元（另收加一服務費，優惠只適用於香港居民），包括：

1.一晚住宿並免費客房升級至尊貴鉑爾曼客房或尊貴豪華客房（免費客房升級，將視乎房間的供應情況而定）

2.每房港幣500元餐飲回贈，適用於酒店房間餐飲或 Ebb & Flow餐廳

3.享用行政尊尚禮遇和服務，包括：免費早餐、免費提供雞尾酒及小食時段、免費提供下午小點

4.免費精選有汽萄葡酒乙枝及馬卡龍乙盒

5.免費使用酒店全身健身中心及設施

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6.每房可享總值近港5,000港元的雙人「Glam-up 套裝#」乙套。每人皆可享以下服務或產品：

i. perFACE Aesthetic（價值1,450港元；療程約1小時）

• SkinCeuticals 皇牌美白激光嫩膚療程 ii. SkinCeuticals （價值790港元；療程約30分鐘）

• 一對一專業皮膚分析

• H.A.塑顏飽滿緊緻精華試用裝

• 水合維他命B5精華試用裝

• 煥采亮肌UV 防曬霜SPF 30 體驗裝

• CUSTOM D. O. S. E現金券200港元 iii. CANVAS（價值575元；療程約45分鐘）

• 專業香薰手部護理禮券（療程由2020年11月23日開始）

• 玫瑰水凝面膜10ml

• 天然清爽透薄防曬乳液SPF30（10ml）

• 購買正價產品享100港元折扣優惠 iv. Kérastase Hair Spa by La Vie（價值560港元；療程約45分鐘）

• 頭髮診斷

• 旅行裝洗髮露

• 「尊貴專業護髮療程」半價優惠（療程由2020年11月23日開始） v. Thomas Sabo

• 500港元現金券 vi. NAIL NAIL by PRIVATE i Concept Store（療程約1小時30分鐘）

• 以優惠價350港元享首次可卸式啫喱指甲（2 色）（價值520港元）

或

• 以優惠價749港元享首次可卸式啫喱指甲（2 色）及趾甲（2 色）（價值1,190元）

# 所有「Glam-up 套裝」內的服務或產品有效期至2021年1月31日，不限於住宿期內換領。

「Glam-up 套裝」集合了來自多個著名品牌提供的護理療程及產品，品牌包括被喻為「抗氧化權威」的殿堂級美國醫學護膚品牌 SkinCeuticals 、提供頂尖嶄新醫美科技及護理的醫學美容品牌 perFACE Aesthetic、頂級專業護髮概念店 Kérastase Hair Spa by La Vie、獨創香薰美學保養的天然有機護膚品牌 CANVAS、結合獨特時尚而專業的香港頂級美甲專門店 NAIL NAIL by PRIVATE i Concept Store，以及世界著名的德國首飾品牌 THOMAS SABO。

柏寧酒店

「Beautify-Cation」住宿尋美之旅雙人套餐



預訂：2839 3366

記者：Elenor