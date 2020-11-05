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【鄭何聯婚】何雁詩透露婚禮細節未落實　跟鄭俊弘曾為場地起爭執

娛樂 10:17 2020/11/05

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鄭俊弘何雁詩周六結婚。

何雁詩（Stephanie）將於本周六（7號）跟鄭俊弘結婚，日前準新娘Step接受網媒《後台》訪問，大談婚禮籌備過程，更自言跟老公Fred在籌備婚禮有爭拗。

準新娘Stephanie透露婚禮細節仍未落實，但與老公鄭俊弘輕鬆應對：「現在不大緊張，最想再瘦多些，以最Fit狀態出場，搞到好似做騷咁，其實爸爸拖住我入場的背景音樂都仍未揀，看來我應該再緊張些。」

Step笑稱期待婚禮過後的Party，可以盡情吃喝：「食完飯之後可以盡情飲酒，因為現在我好節制，好想可以任飲任食，希望大家有一個又難忘、但飲醉後又未必記得的婚禮。」

何雁詩婚前仍為新歌宣傳。

何雁詩更大讚「老公仔」鄭俊弘，稱對方為「滿分」丈夫：「他作為籌備婚禮的隊友，真的要給十分！因為我們都是好隨意，好多細節冇所謂，最緊要家人開心！」

她又指為婚禮而有磨擦：「好像揀場地，我家人想大搞，他就想簡單點，現在因疫情關係而縮細了，下年再補擺酒，就兩全其美。」

Stephanie唱出老公歌曲《投降吧》，笑言望見對方唱歌便會深深著迷：「他心地好好、好細心，令我嫁得過！每朝都會斟杯水給我，很好關心我。加上他唱歌好好聽，但不會唱給我聽，靠平時睇騷或者練歌先聽到，但他不會記得我任何一首歌、或者多過兩句的歌詞。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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