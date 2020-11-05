【新冠肺炎】消息：本港新增8宗確診個案　涉及本地源頭不明個案

▲ 消息指本港今日新增8宗確診個案。

消息指，本港今日（5日）新增8宗確診個案，涉及一宗本地源頭不明個案，當局下午會設疫情記者會交代。

昨日（4日）新增3宗確診個案，包括一宗輸入個案及2宗與早前確診個案相關的本地個案。兩宗個案均與梅窩Staycation群組有關，涉及一名26歲男子，上月25日至27日曾參與梅窩銀礦灣海景渡假樂園三日兩夜聚會，聚會共有8人參與，連同是次個案已有3人確診；另一人則為群組患者的54歲家人，未有參與梅窩Staycation及10月27日晚的聚會。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩