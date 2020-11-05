【公屋出身】批公屋仔拍拖結婚自私貧窮延續下一代　 大學生發表「無錢唔好生仔」論

▲ 有大學生發表「無錢唔好生仔」論，批評「公屋仔」拍拖是自私表現，到結婚買不起樓連累下一代。

香港樓價高企，想買樓談何容易，今時今日「得公屋得天下」，可是卻有人認為公屋出身是輸在起跑線。有大學生在社交媒體發表「無錢唔好生仔」論，批評「公屋仔」拍拖是自私表現，到結婚買不起樓連累下一代。大學生有感自己就是被公屋父母所累，在金錢限制下令人生過得很苦。

一名中大男生投稿至facebook專頁「CUHK Secrets」，開首即問網民「覺唔覺得住公屋又冇上進心嘅男仔，仲學人追女仔出pool（脫離單身）真係好自私？」他指公屋仔到30歲適婚年齡要計劃結婚，屆時沒父幹沒錢買樓或付首期，要為婚後居住問題苦惱。

怨父母無錢買樓延續貧窮

他繼而講述父母及自己的經歷，表示父母結婚時沒錢置業，租劏房住再輪候公屋，最後等了幾年終於成功上公屋，之後開始生孩子，他形容父母「生完一件又一件（養兒防老）」。他有感父母沒考慮他的處境，只催促他結婚，搬走後讓他們在公屋安享晚年。他感慨表示︰

我由細到大嘅人生都過得好苦，難以想像生活有幾劣，冇錢多限制，特別係疫情zoom上堂完全係玩緊我，在此提醒一下各位，冇錢不要生孩子！

在文末，他補充「成日話窮人冇錢但俾到愛孩子」，但他認為當自己的人生一塌糊塗，連自己也不愛自己，又如何能愛孩子。

將不幸歸咎於公屋出身

有網民同情大學生的背景，表示「 窮真係有罪，生仔只會累到下一代」、「階級複製唔係講笑」。不過，也有網民認為大學生將自己的不幸歸咎於自己公屋出身，留言指他「扭曲價值觀」。

其中有網民表示「其實有冇錢同生唔生仔唔掛鈎嘅，正所謂有錢好辦事，冇錢都有法子」、「窮則變，變則通」、「人窮志不窮，總有出路」。另一方面，有人批評大學生指公屋仔拍拖是自私的想法，「下下都要有樓有車先出到pool（脫離單身），覺唔覺得自己好cheap（低俗）」。

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責任編輯︰王明芳