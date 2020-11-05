【新冠疫苗】印尼計劃900萬人12月接種內地新冠疫苗 　峇里島有望明年重開

▲ 印尼計劃下月開始為900萬人接種內地新冠疫苗。

外電報道印尼將會在今年12月份為900萬人接種內地生產的新冠肺疫疫苗，期望熱門旅遊地點可於明年重開。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報道，印尼當局表示，接種疫苗有很大機會在今年12月的第三個星期開始，估計會率先為特定地區的900萬人接種，當局指出有關地區對處理大量新冠肺炎病例作出巨大貢獻。

疫苗接種工作由北京科興生物製品有限公司（Sinovac Biotech）與印尼國有生物技術公司Bio Farma聯合在西爪哇進行的3期臨床試驗分開進行。印尼政府表示，接種疫苗可以令他們解除對受歡迎的地區的旅遊限制，包括熱門的旅遊地區峇里島，計劃於2021年初重新開放。

印尼媒體曾於今年7月曾報導，印尼國有企業Bio Farma科技公司和FK Unpad大學與來自中國的Sinovac科興公司將於2021年8月進行新冠肺炎疫苗臨床試驗，目標是在2021年1月前完成臨床試驗。 Bio Farma負責人透露，當完成試驗後，Bio Farma生物首階段生產4000萬劑，後面再加至2.5億劑。印度至今錄得逾42萬宗新冠肺炎病例及逾1.4萬宗死亡病例。

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責任編輯：伍瑋瑋