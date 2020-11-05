南丫海難家屬對港府決定感不可思議及悲憤　或提私人檢控

▲ 南丫海難至今發生8年。（資料圖片）

南丫海難發生至今已有8年，事件對致39人死亡，律政司早前決定不會就南丫海難向任何人或公司提出檢控。南丫海難遇難者家屬徐先生表示對政府的決定感到不可思議，或提出私人檢控。

徐先生今早（5日）在港台節目《千禧年代》表示，對政府的決定感到不可思議及悲憤，又稱可能會提出私人檢控。他指出，過去8年作為家屬都很辛苦，因為過去的日子受到很多網民的攻擊，指他們是為了錢及利益，並提出很多陰謀論，但他強調事件有39位死者，包括是家庭中不同角色，對其家屬來說是非常大的影響：

我諗係佢哋（網民）體會唔到呀，因為死嗰個唔係佢哋的屋企人。

他又提到警方在這件事上是花了很多時間去搜證，雖然過去一年多香港社會發生很多事，但希望市民不要以「有色眼鏡」看待他們。

而負責協助家屬的民主黨立法會議員涂謹申表示，4年前已獲知警方有一個線索是跟進一個在西班牙的證人，包括為該名證人落口供，惟警方指已交由所有報告予律政司，沒有任何證據起訴任何人。他不認同律政司做法，因除了涉事海泰號和南丫四號船長等人之外，在船隻建造方面未有人負上刑事責任，他會再約律政司會面，希望對方解釋為何不起訴任何人，並希望政府公開內部調查報告。

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記者：郭詩詩