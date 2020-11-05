【新冠肺炎】本地初創Evercare推上門病毒檢測服務　最快24小時有結果價錢$1595起

▲ Evercare創辦人Kenneth、Amanda。

新冠肺炎疫情反覆，為配合市民對病毒檢測的需求，本地初創企業Evercare推出居家新冠病毒核酸檢測服務，客人於網上預約服務後，註冊護士會親自上門為客人採集鼻咽樣本，最快24小時有結果，收費由1,595元起。

最快即日收到電郵通知

Evercare的居家檢測服務採用鼻咽拭子測試，準確度高達99.9%，比起自行抽取深喉唾液樣本更為安全。客人可即日在網上預約，並於翌日下午4時前進行檢測。註冊護士會上門為客人採樣，並將樣本送交至政府認可的化驗所，客人會於24至48小時內透過電郵收到化驗報告，價錢為1,595元。

如想即日取得結果，則可加500元選用特快檢測服務（即2,095元），在網上預約後，註冊護士會於翌日上午11時前上門採樣，客人於24小時內可收到化驗報告。如需額外提供健康證明，則要加800元。

5人以上可享團體優惠

Evercare亦提供團體檢測服務，5人以上可以8折優惠價接受測試。另外亦設有企業檢測方案，可安排註冊護士到私人機構為整個員工團隊進行檢測。

查詢：3905 4000（電話）/6225 2125（WhatsApp）

預約服務：covid19-test.yourevercare.com/zh

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記者：沈佩珊