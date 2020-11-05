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【名牌手袋】為袁詠儀最愛Hermès旗艦店拍片　張智霖結婚19年豪花2千萬買手袋寵妻

娛樂 12:08 2020/11/05

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

張智霖拍片影Hermès配恐怖聲效，有指曾為袁詠儀花二千萬買手袋。

張智霖（Chilam）是圈中出名的寵妻狂魔，過去曾為太太袁詠儀（靚靚）送上多個名牌手袋，有傳多年來單計送手袋花費已經高達二千萬。近日夫妻到內地登台兼祈福，搞笑的Chilam上載一段在酒店房內的影片，以恐怖音效作背景並影著酒店對面的Hermès專門店，引來網民發笑。

Chilam和靚靚於上月底出發，到內地杭州普陀山祈福，日前又以夫妻檔身份，為湖南衛視的晚會節目獻唱，靚靚留言謂：「初次獻唱，請多關照。」而Chilam則搞笑地轉發：「和我還有點差距，繼續努力吧，期待你開個唱。」

靚靚首次開金口與Chilam登台獻唱。（微博圖片）

【名牌手袋】袁詠儀逛名店半小時閃買新貨　估計張智霖婚後累花2千萬掃手袋氹妻

近日逗留在內地的夫妻經常在微博及抖音分享日常生活，Chilam日前在抖音上載一段影片，以恐怖音效作為影片的背景，影片相信是在其酒店房間內拍攝，內容是酒店房間外的街景。

張智霖從酒店窗口拍下對面名店的視頻，並配上恐怖聲效。

明星穿搭】袁詠儀隔離出關即掃6個名牌手袋　袁靚靚家中變Hermès手袋寶庫

本來網民們一頭霧水，但見片段最後的數秒，立即恍然大悟。原來酒店正對面正是靚靚心愛的奢華品牌Hermès的旗艦店。

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影片引到不少網民大笑，有留言笑指對Chilam來說實在太可怕，亦有人直言：「靚靚一定在裡面。」

隨即於昨日立即有網友在Hermès店內捕獲Chilam和靚靚，透露在靚靚選購手袋期間，Chilam乖乖坐在旁邊等候老婆，對鏡頭大方打招呼之餘還應要求合照，非常親民。

【聚餐飯局】張智霖購4萬口罩贈有需要人士　Chilam妻兒網上被攻擊：望大家一條心抗疫

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靚靚一向出名喜歡買名牌手袋，更是貴婦品牌Hermès的頭號粉絲，早前有網民推算過，估計其Chilam與她結婚19年來，送過的名牌手袋價格超過二千萬，認真驚人！

早前便有傳媒影到袁靚靚跟Chilam現身中環置地廣場，一踏入名店Valentino，已獲三名店員上前熱情招待，又拿出多個新推出的款式讓靚靚挑選，最後不出半小時，靚靚已經選好鮮紅色、價值19,800港幣的新款斜揹包，估計同樣是由老公張智霖埋單。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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