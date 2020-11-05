【限時優惠】麗思卡爾頓酒店推4日快閃優惠　$4,888包雙人豪華套房+行政酒廊體驗+$2,000餐飲回贈【附優惠詳情】

▲ 麗思卡爾頓酒店推4日快閃優惠！（圖片來源：酒店官網）

臨近聖誕新年，大家都計劃不同的玩樂活動，香港麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）推出11月快閃優惠，大家可於2020年11月6至9日於官網訂購一系列住宿、餐飲及健身的快閃優惠。

Ritz-Carlton將於2020年11月6日上午11時正至11月9日晚上11時59分推出11月快閃優惠，大家可於官網訂購各種住宿、餐飲及健身的優惠。早前Ritz-Carlton推出過網上快閃優惠，優惠推出第一天，已售罄多款套票，如有興趣的人士，今次要把握快閃優惠，手快有手慢冇！

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是次一系列優惠如下：

雙人入住豪華套房一晚包括行政酒廊體驗， 及港幣$2,000 餐飲消費額

優惠淨價港幣$4,888 ； 原價港幣$9,370

住宿體驗必須於2020年11月8日至2021年1月10日，星期一至四期間兌換及使用，並不適用2020年12月21， 24， 25， 26， 31日及2021年1月1日，逾期無效。

Café 103 自助午餐一位 （星期一至五）

優惠價港幣$293 ； 原價港幣$418（另收加一服務費）

Cafe 103提供自助午餐，特設精選海鮮、田園沙律、各種滋味熱盤及甜品，是商務和休閑餐飲的完美場所。（2020年11月8日至12月20日供應）

Steiff小熊節慶下午茶兩位 （星期一至五， 2020年12月1日至20日）

優惠價港幣$522 ； 原價港幣$788（另收加一服務費）

德國玩偶品牌Steiff與香港麗思卡爾頓酒店攜手呈獻小熊節慶下午茶，以法國頂級朱古力品牌Valrhona的朱古力製作一系列的精美甜點，適合帶小朋友一起品嚐。（2020年12月1日至20日供應）

大堂酒廊下午茶兩位包括魚子醬一罐 （30克） 及 Veuve Clicquot Yellow Label NV 香檳兩杯 （2020年11月8日至12月20日供應）

優惠價港幣$1,027 ； 原價港幣$1,468（另收加一服務費）

大堂酒廊魚子醬下午茶包括每枱一罐30克魚子醬以配搭各款午後茶點。

Tosca di Angelo 四道菜假日午餐體驗一位 （星期六或日）

優惠價港幣$621 ； 原價港幣$888（另收加一服務費）

於米芝蓮星級餐廳Tosca di Angelo享受一次美味滿載的四道菜午餐，絕對是體驗地中海風土人情的最佳方法。重點推介生牛肉（前菜）、意大利飯、紅石斑魚馬塔羅塔魚湯及意大利芝士蛋糕配咖啡沙冰。（2020年11月8日至12月20日供應）

天龍軒8道菜餐單體驗一位包括香檳一杯 （星期一至日，午餐或晚餐）

優惠價港幣$1,496 ； 原價港幣$2,138（另收加一服務費）

於米芝蓮二星食府天龍軒，一邊享用劉秉雷師傅以傳統烹調方式精心炮製的六道菜午餐或晚餐，一邊飽覽香港大都會的醉人景色。（2020年11月8日至12月20日供應）

Ozone 周六早午餐一位包括無限添飲Veuve Clicquot香檳

優惠價港幣$585 ； 原價港幣$836（另收加一服務費）

全球最高健身房及室内游泳池全日通

優惠價港幣$517 ； 原價港幣$750（另收加一服務費）

客人可一天内單次使用全球最高室内游泳池和水力按摩池，以及配備先進Technogym設施的健身房，並享用各種奢華休閑設施，如香薰蒸氣浴及桑拿等。

單次使用全球最高室内游泳池和水力按摩池電子優惠禮券必須於2020年11月8日至2020年12月20日期間兌換及使用，逾期無效。

「Stay & Dine」餐饗住宿之旅

「Stay & Dine」餐饗住宿之旅包括大堂酒廊浪漫雙人滋味牛排盛宴三道菜晚餐、雙人早餐、水療指定療程及酒店餐廳八折禮遇等，讓人回味無窮。

「Stay & Dine」餐饗住宿之旅包括：

豪華客房住宿一晚

連續入住兩晚可免費升級至豪華維港海景客房

大堂酒廊雙人早餐

大堂酒廊雙人滋味牛排盛宴三道菜晚餐

375毫升香檳一支

八折享用香港麗思卡爾頓水療中心指定療程（八折優惠不適用2020年12月21，24，25，26，31日及2021年1月1日）

八折享用酒店餐廳 （八折優惠不包括客房送餐服務，及不適用於2020年12月 21，24，25，26，31日及2021年1月1日）

預訂連結：http：//bit.ly/rchkstayndine

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責任編緝：王芷瑩