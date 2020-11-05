  • 25°C
香港時間 : 20201105日 (四) 12:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【娛圈秘聞】戴祖儀被開價80萬元陪遊台灣　長腿女神Joey三字回應邀約

娛樂 11:33 2020/11/05

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

現年25歲的戴祖儀（Joey）憑青春活力甜美形象，再加一雙白滑長腿，成新一代宅男女神。Joey自出道以來都是星夢旗下力捧的歌手，歌唱外還在TVB演劇集及做主持，近期更進軍藝術界，策劃藝術展。

女神人氣高亦自然多人對她打主意，戴祖儀就自爆有人在社交平台向其私訊，出價80萬元邀約陪遊台灣4日3夜。

【童年回憶】戴祖儀穿水手服Cover《數碼暴龍》　Joey翻唱鄭伊健金曲：遇怪魔我即刻變大個【有片】

戴祖儀的長腿女神形象吸睛。（Instagram圖片）

Joey拒絕旅遊邀約

戴祖儀（Joey）表示有人私訊她想約她去旅行，對方指每日出價20萬元，想邀她到台灣玩4日3夜，即酬勞共有80萬元。

不過，Joey對此不為所動，她回應傳媒查詢時就表示「得啖笑」，笑指自己都值20萬元，而她亦有截圖傳予朋友當笑話一則。

其實女星被開價獲邀出席飯局的事都不時傳出，以前就有常以性感形象示人的陳冠希舊愛黃榕，曾被內地的「超級富二代」開價300萬邀出席飯局，但她都拒絕。

【宅男女神】戴祖儀跟羅天宇疑情已斷 傳Joey暗交澳門闊少有新戀情

陳冠希舊愛黃榕，曾被內地富二代開價300萬邀出席飯局（Instagram圖片）

高學歷入行追夢

戴祖儀畢業於英國萊斯特大學的法律系，但在她回港實習期間卻發覺不適合成為律師，便轉做街頭藝人和歌手，之後在台灣進修音樂，後得到星夢娛樂老闆賞識簽約做歌手，2018年推出首支派台歌。

Joey在音樂領域發展不俗，偶有推出歌曲。去年，她更踩過界拍劇，在《多功能老婆》中演周柏豪的前女友，演出受到觀眾關注，人氣急升。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【玩具天后】購入估值逾百萬收藏品　戴祖儀為新玩具開箱：已升值8倍【有片】

熒幕前Joey是「宅男女神」，但螢幕後的她可說是一名宅女，皆因她熱愛打機及儲Figure，嗜好貼地。而且她也擅長投資，至今收藏過百件藝術品，總市值達逾百萬港元。

今年，她更先後與日本藝術家橋爪悠合辦藝術展，及為美國職業籃球運動員高比拜仁舉辦紀念展覽，活躍於藝術界發展。

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【學是學非】戴祖儀IG暗騷身材成焦點　學霸女神名校法律系畢業入行唱歌【多圖】
11:46 2020/05/22
【學是學非】戴祖儀IG暗騷身材成焦點　學霸女神名校法律系畢業入行唱歌【多圖】
【玩具天后】購入估值逾百萬收藏品　戴祖儀為新玩具開箱：已升值8倍【有片】
16:48 2020/06/14
【玩具天后】購入估值逾百萬收藏品　戴祖儀為新玩具開箱：已升值8倍【有片】
【宅男女神】戴祖儀跟羅天宇疑情已斷 傳Joey暗交澳門闊少有新戀情
12:59 2020/10/25
【宅男女神】戴祖儀跟羅天宇疑情已斷 傳Joey暗交澳門闊少有新戀情
戴祖儀 黃榕 娛樂人物職業 演員 歌手 學是學非 ＃後生仔傾吓偈 多功能老婆 娛樂行業

最高瀏覽

【肥媽喪夫】肥媽丈夫不敵癌魔離世　Maria Cordero痛別摯愛：親愛的老公安息
今日 07:38
【肥媽喪夫】肥媽丈夫不敵癌魔離世　Maria Cordero痛別摯愛：親愛的老公安息
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯下月出獄　將返回原居地寓所附近增閉路電視監控
11:29 2020/11/04
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯下月出獄　將返回原居地寓所附近增閉路電視監控
【暖心姑丈】林文龍教熊黛林孖女讀書　Lynn曾報「幼稚園哈佛」獲郭可盈傳授教女法
13:58 2020/11/03
【暖心姑丈】林文龍教熊黛林孖女讀書　Lynn曾報「幼稚園哈佛」獲郭可盈傳授教女法