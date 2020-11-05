【娛圈秘聞】戴祖儀被開價80萬元陪遊台灣　長腿女神Joey三字回應邀約

現年25歲的戴祖儀（Joey）憑青春活力甜美形象，再加一雙白滑長腿，成新一代宅男女神。Joey自出道以來都是星夢旗下力捧的歌手，歌唱外還在TVB演劇集及做主持，近期更進軍藝術界，策劃藝術展。

女神人氣高亦自然多人對她打主意，戴祖儀就自爆有人在社交平台向其私訊，出價80萬元邀約陪遊台灣4日3夜。

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▲ 戴祖儀的長腿女神形象吸睛。（Instagram圖片）

Joey拒絕旅遊邀約

戴祖儀（Joey）表示有人私訊她想約她去旅行，對方指每日出價20萬元，想邀她到台灣玩4日3夜，即酬勞共有80萬元。

不過，Joey對此不為所動，她回應傳媒查詢時就表示「得啖笑」，笑指自己都值20萬元，而她亦有截圖傳予朋友當笑話一則。

其實女星被開價獲邀出席飯局的事都不時傳出，以前就有常以性感形象示人的陳冠希舊愛黃榕，曾被內地的「超級富二代」開價300萬邀出席飯局，但她都拒絕。

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▲ 陳冠希舊愛黃榕，曾被內地富二代開價300萬邀出席飯局（Instagram圖片）

高學歷入行追夢

戴祖儀畢業於英國萊斯特大學的法律系，但在她回港實習期間卻發覺不適合成為律師，便轉做街頭藝人和歌手，之後在台灣進修音樂，後得到星夢娛樂老闆賞識簽約做歌手，2018年推出首支派台歌。

Joey在音樂領域發展不俗，偶有推出歌曲。去年，她更踩過界拍劇，在《多功能老婆》中演周柏豪的前女友，演出受到觀眾關注，人氣急升。

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熒幕前Joey是「宅男女神」，但螢幕後的她可說是一名宅女，皆因她熱愛打機及儲Figure，嗜好貼地。而且她也擅長投資，至今收藏過百件藝術品，總市值達逾百萬港元。

今年，她更先後與日本藝術家橋爪悠合辦藝術展，及為美國職業籃球運動員高比拜仁舉辦紀念展覽，活躍於藝術界發展。