【好奇惹禍】70cm電綫塞入尿道3個月現尿血　13歲少年：想知尿液從何而來

▲ 少年想知尿液從何而來，把電綫塞入尿道。

孩子對人體充滿好奇心，甚至會用自己身體做實驗。廣東東莞一名13歲初中生，近日因尿血緊急送院，經檢查後發現，原來少年竟將一條長達70厘米的電綫塞進尿道，而且藏於體內3個月，而他此舉只是想了解「尿道有多深」。

據中國媒體報道，東莞一名13歲初中生近日出現排尿困難，而且有尿頻、尿痛問題，甚至有尿血的情況，父母於是送他到醫院檢查。醫生在詢問病情時，少年明顯難以啟齒，最後才如實告知，原來他在3個月前，將一條電綫從尿道塞了進去。

▲ 醫生在手術中取出70厘米長的電綫。（影片截圖）

少年好奇尿道有多深

少年解釋，自己在小便時突然萌生多個問題，例如尿液從何而來、尿道通往甚麼地方、到底有多深，於是隨手拿起電綫一探究竟，但很快電綫就往尿道內鑽，再也取不出來，因感到尷尬，又不怎麼疼痛，於是置之不理，直至近日出現尿血，才害怕地告知家人。

經過檢查後，醫生在少年的膀胱內發現一團類似電綫的異物，由於電綫有彈性，一旦塞進尿道，想拉出來就很容易有回彈，只能安排手術取出。醫生發現，電綫長達70厘米，而且由於在體內3個月，電綫表面已附著很多石粉和尿污垢，如果再不及時取出，會對身體造成極大傷害。

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心理專家：性教育從小做起

醫生指，在日常門診中，幾乎每年都會遇到數名將異物塞入尿道的孩子，年齡一般在10至15歲，由於正值青春期，對自己的身體變化感到好奇，容易激發對身體的探索。不過，大部分孩子都不會主動告知家長，直至出現不適、感染，才會被家長帶來就醫。

心理專家胡慎之指出，小朋友對自己身體產生好奇是正常的事，家長應引導孩子，做好性家育。

性教育最好從5歲開始，如果理解力不太好的孩子，家長可用一些繪本為孩子講解相關問題，家長一定要突破自己的性羞澀感，對孩子實話實說。

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責任編輯：王明芳