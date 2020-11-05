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【樂壇校長】譚詠麟為內地網紅求婚獻唱　網民諷自降身價：毀了幾代人情懷

娛樂 11:45 2020/11/05

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譚詠麟為不知名網紅求婚獻唱。

70歲的「樂壇校長」譚詠麟近期主力在內地發展，頻頻出席各大小商演，有傳譚詠麟的演出費過百萬。近日，譚詠麟現身內地網紅的求婚儀式，校長並獻唱為網紅造勢，不過有網民留言表示譚詠麟有自降身價之嫌。

【阿倫暴瘦】譚詠麟運動後面容憔悴暴瘦　校長再貼相解釋雙頰凹陷原因

現身網紅求婚儀式

近年，內地網紅以自己結婚、求婚等包裝成大型直播節目賺錢。

譚詠麟為網紅直播求婚獻唱。（網上圖片）

早前29歲網紅辛巴擲7千萬元人民幣補辦婚禮，甚至邀請成龍、王力宏等演唱。期間辛巴直播賣出接近一億元的貨品，反賺3千萬元，令網紅巿場不容忽視。

【校長受傷】譚詠麟內地開騷不慎滑倒　69歲譚校長手部撞至瘀黑

校長助攻失敗

今次譚詠麟現身為知名度較低的網紅洋洋洋的求婚直播節目站台，有網民指校長夠親民，但也有網民慨歎昔日香港樂壇的風雲人物，今日竟然為網紅站台，甚至留言：「小的商業還是別接了吧！毀了幾代人的情懷！」。

有譚詠麟助攻，網紅求婚仍然失敗。（網上圖片）

雖然邀來校長助攻，可惜洋洋洋在台上的求婚遭到女友拒絕，原因是女方父母認為洋洋洋網紅的身份，在收入上欠缺穩定。後來女友爆喊離場，洋洋洋獨自一人在台上，譚詠麟隨即唱出《講不出再見》，網民立即意識到是一場表演。

暴瘦惹隱疾擔憂

幾乎天天做運動的譚詠麟，早前貼出一張臉頰缺水凹陷，顯得非常蒼老，有網民擔心譚詠麟有病。

    點擊圖片放大
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後來譚詠麟再補貼一張較光的自拍，並指：「希望大家不要擔心今天的加碼操練，確實有些疲累，但是休息完會補回流失掉的水分」。

網民驚嘆去水可以有如此大改變外，仍勸他注意身體，畢竟年紀大應多檢查。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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