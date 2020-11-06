【新手媽媽】前主播林燕玲湊B餵夜奶換片忙過返工　新聞女神：做媽媽幾忙要有Me Time

▲ 今年42歲的Ruby，當上新手媽媽，笑言湊仔比職場勇戰更手忙腳亂。

有新聞女神之稱的林燕玲（Ruby），今年4月誕下兒子葉星辰，正式晉身媽媽行列。這位新手媽媽既要照顧家庭，又要兼顧自己的網上商店生意，十分忙碌。但Ruby自言每位媽媽就算有多忙，都要有Me Time（個人時間）紓緩壓力。

至於教養兒子方面，她說希望兒子做個外向積極的人，最重要是懂得解決問題，才能適應不停轉變的社會。

▲ Ruby坐月後，有不少好友登門探訪，包括兩個前主播好友黃麗幗（圖中）、駱文捷（圖右），二人現已同時成為媽媽。(被訪者提供)

今年42歲的Ruby，皮膚白滑、身形纖瘦，甜美的笑容還散發一點少女氣息，狀態跟真實年紀實在有很大落差，可謂天生麗質。跟她說起做新手媽媽的辛酸史，她便回憶坐月時忙過不停的情況，「BB從醫院回家頭幾天，真的忙到冇停手。但這種忙，並非我以前做記者或金融工作的忙，是手忙腳亂的忙。」

Ruby說的便是很多新手媽媽面對的最棘手問題——晚上湊B。「由於晚上沒有陪月姨姨幫手，外傭姐姐又要休息，所以我跟老公便負責『夜更』，但畢竟我們都是新手，真的雞手鴨腳，加上我要餵人奶、換片，再要氹阿仔瞓，以為BB瞓了我們可以休息一陣，但原來很快又要餵下一轉奶，根本無停過。」

幸好Ruby的仔仔1個月大已戒了夜奶，加上二人開始熟習湊仔技巧，終於可以「有覺好瞓」。

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把與趣班分類學習

現在仔仔只有7個月大，Ruby已開始籌備教育，「主要考慮報讀本地還是國際學校，我會先安排仔仔入讀Playgroup，了解他的性格及跟其他人相處的情況才作選擇。」

Ruby亦會讓仔仔參與不同的興趣班，更會有系統的安排，「我會把興趣班分成為靜態及動態，靜態包括畫畫、計數、音樂等，動態則是游水、踢波、滑板等，以上兩種都會分別俾仔仔試，看他喜愛哪一種再在從中作挑選，讓他繼續發展。」

Ruby不只着重兒子的學術及興趣，個性也要培養，「我希望他日後性格較外向、會善於表達自己情緒及感受，也要有積極向上的心態。由於世界轉變得很快，如果要在社會生存，必需要懂得解決問題，不期望人家替你去處理，一定要自己解決。」

自小灌輸理財概念

另外，Ruby也會讓仔仔自小有理財的概念，「回想從前我的學生時代，老師不會教管理財政。我覺得小朋友應從小有理財概念，如何善用金錢，我會隨着他的年紀灌輸他不同的理財知識。」

另外，Ruby現在有為兒子購買儲蓄基金及教育基金，同時也有選擇有人壽成分的儲蓄保險，「因可提供穩定的長遠回報，時間累積愈久回報更高，可達成理財目標，更可在適當時候靈活提取現金，用作兒子的教育基金。」

這位細心的媽媽不只為兒子安排一切，也會善待自己，「在職媽媽要兼顧的東西實在太多，但不要將所有時間俾給其他人，一定要留一些時間給自己，即所謂的Me Time，可能有每日或每周有5-10%時間做自己喜歡的東西，如運動、修甲等，要讓自己開心。」

至於Ruby的Me Time會做甚麼呢？「現在一星期做一次瑜伽，但我覺得時間太少，日後希望會再增加。」

分享產後修身方法

Ruby未懷孕前，體重長期維持約105磅，懷孕後最高峰約129磅。現在兒子已7個月，Ruby的體重大約108磅，差不多回到以往水平，究竟她有甚麼瘦身方法呢？「其實，媽媽生完BB後，最大問題是水腫及囤積脂肪，但生完後又不宜立即做運動減肥，故便要從飲食著手。

▲ Ruby最愛跑步及瑜伽，間中也會約朋友一起街山。(被訪者提供)

1.間中會飲薏米水，因可以去水腫。

2.產後五、六個月左右，由於身體已慢慢恢復，便可加入其他方法，如逐步減少食澱粉質，還會間中用斷食法，在8小時內吃全日所需要的食物，其餘時間便不進食，她表示效果很不錯。

3.開始配合運動，喜歡做高溫瑜伽，Ruby因會流很多汗，對去水腫十分有幫助。而且做瑜伽可鍛練肌肉，令線條更優美。

記者：招美寶

場地：Leonardo 3 Hair Corner

服裝：Marccain