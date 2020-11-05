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【正能量】關注乳癌慈善「粉跑」首度線上舉行　成功挑戰5公里或以上可獲$750禮品包

休閒消費 11:51 2020/11/05

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

由香港遺傳性乳癌家族資料庫主辦的「粉跑Pink Run.HK」，今年將首度於線上舉行。（官方圖片）

在每年10月「粉紅月」，各界都舉辦以粉紅色為主題的活動去喚起大眾對乳癌的認識和關注，由香港遺傳性乳癌家族資料庫主辦之年度活動「粉紅高踭鞋慈善賽」目的亦一樣，而今年活動改名為「粉跑Pink Run.HK」，將首度移師線上舉行，設有3個項目：「粉紅50公里挑戰組」、「粉紅5公里體驗組」及「粉紅100米開心組」，成功完成50公里及5公里挑戰的參賽者，更可獲價值$750禮品包一份。

大家只要免費下載「Pink Run」手機應用程式，便可玩這個「口擘擘火速粉跑濾鏡（Filter）」遊戲。（官方圖片）

粉跑Pink Run.HK 2020（簡稱「粉跑」）今年首度移師「線上」舉行，並設有3個項目：「粉紅50公里挑戰組」、「粉紅5公里體驗組」及「粉紅100米開心組」。

「衝影」相框讓你將模擬衝線一刻的最美影像即時分享到社交媒體。（官方圖片）

參加「粉紅50公里挑戰組」及「粉紅5公里體驗組」的參賽者，必須於11月23日或之前到網上報名並繳交$100報名費，然後下載「Pink Run」手機應用程式，並於11月28日至12月6日內，以「Pink Run」手機應用程式參賽、記錄及上傳成績，成功達標者可獲得價值$750的限量「粉跑」完賽禮物包，當中包括限量版「粉跑」可重用口罩、「粉跑」完賽獎牌、ANESSA極防水輕爽低敏UV乳液 SPF50+ PA++++（60ml）、SENKA膠原彈潤洗顏泡泡（15g）及Chicco$200元禮券等。

完成「粉紅50公里挑戰組」及「粉紅5公里體驗組」的參加者，可獲禮品包作紀念。（官方圖片）

參加「粉紅50公里挑戰組」及「粉紅5公里體驗組」的參賽者，必須於11月23日或之前到網上報名。（官方圖片）

「Pink Run」手機應用程式可供世界各地朋友免費下載，無論參賽與否，大家都可登入試玩各種有趣遊戲，例如「口擘擘火速粉跑濾鏡（Filter）」，讓你馬上化身粉紅跑手，然後「口擘擘」控制跑步的速度，口擘擘幅度越大、跑得越快；「衝影」相框讓你感受在模擬衝線一刻的興奮，並留下最美影像即時分享到社交媒體，大家都可免費參加「粉紅100米開心組」，只要於限時內完成賽事便可拍下「衝影」照。

「粉跑」由香港遺傳性乳癌家族資料庫舉辦，它是本港首間及目前唯一致力研究BRCA基因突變及幫助因基因突變而患遺傳性癌症（包括乳癌、卵巢癌及前列腺癌）的高危家庭，進行基因測試、輔導及臨床醫護服務的慈善機構。

報名費用：(每人)

粉紅50公里挑戰組：$100

粉紅5公里體驗組：$100

粉紅100米開心組：免費

查詢電話：3611 0326

查詢電郵：enquiry@pinkrun.hk

報名網站：https://www.pinkrun.hk/

記者︰Maria

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