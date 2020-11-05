【獨留在家】3個月大女嬰棉被裡趴睡窒息亡　單親媽疏忽照顧孩子5年間痛失兩孩

▲ 台灣一名何姓單親媽媽獨留3個月大女嬰在家睡覺，BB在棉被內窒息趴睡不幸身亡。

切勿獨留兒童在家，否則易釀意外！台灣一名何姓單親媽媽帶9歲大兒子出門，獨留3個月大女嬰在家睡覺，回家後，兒子發現BB在棉被內窒息趴睡臉發紫，最終女嬰不幸身亡。經調查後發現，何母的次子於5年前因肺炎病死，曾歷喪子之痛的她再度失去孩子，而新北地檢署依過失致死罪起訴何母。

獨留3個月大女嬰在家

綜合台灣傳媒報道，7月28日約下午4點，何姓單親媽媽帶著9歲大兒子外出，留下3個月大女嬰獨自在雙人床睡覺。外出大約1小時後，兒子曾獨自返家，他發現妹妹睡著位置有移動，便把BB放回雙人床中間並蓋好棉被，接著下樓會合媽媽，媽媽駕電單車一同外出吃飯。兩母子至接近晚上7時回家。

回家後，大兒子發現妹妹臉朝下趴臥在床上，嘴部及臉部已發紫，趕緊告知媽媽，媽媽馬上報警將女嬰送院急救，途中女嬰的心跳已停止，而急救至晚上約9點半宣告死亡。

女嬰窒息身亡

法醫研究所鑑定，女嬰本身有感冒及呼吸道感染等症狀，再加上之後翻身臉朝下趴在棉被裡，因而阻礙呼吸致窒息，導致女嬰呼吸衰竭身亡。

經新北地檢署調查，發現何母另一兒子在5年前因肺炎病死，認為她痛失次子後理應會謹慎照顧幼兒，現在因疏忽照顧獨留嬰兒在家致BB出意外逝世，在5年間痛失兩孩子。

檢方依過失致死罪起訴何母。有鑑於考慮到何母單獨照顧子女缺乏協助，加上她有輕度身心障礙，亦見她對女嬰死亡深感後悔悲痛，檢方建議法院酌量適當的刑罰。

嬰幼兒睡覺注意事項

兒科專科醫生張傑早前接受TOPick訪問指出，初生嬰兒不應該趴睡，因為這睡姿與偶爾出現的「初生嬰兒猝死症」有密切關係。由於嬰幼兒臉部向下，不能正常呼吸，最終可以引致窒息。家長可留意一些嬰幼兒睡覺事項，包括︰入睡前仰睡為最基本和正確的姿勢、避免使用太軟的床褥、避免床邊擺放不必要的公仔、避免使用太厚的毛氈、注意撞欄中間空隙的闊度，以及注意床褥和床欄之間是否留有太大的空間。

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責任編輯︰王明芳