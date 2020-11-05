【未婚懷孕】24歲港女意外懷孕無錢墮胎　渣男拒負責勸生下來領綜援排公屋

▲ 24歲港女意外大肚無錢墮胎，渣男拒負責，勸她誕下孩子後取綜援、排公屋。

不論是為了保護男女雙方的健康，又或是防止「搞出人命」，安全性行為非常重要。近日一名港女在網上求助，表示意外懷孕4個月，但沒有錢墮胎。向男方求助後，對方竟叫女方生下來之後交給家計會，自己不會負責。

24歲港女懷孕4個月無錢墮胎

該名港女將自己與男方在WhatsApp及Facebook的對話截圖公開，被轉發到多個群組。由對話可見，只有24歲的港女得知懷孕4個月後，向男方求助，表示近日只與他進行性行為，因此他應該是經手人。但對方一來就表示「我唔要啦」、「我自己都未搞得掂」，當女生問他是否代表墮胎時，對方竟回應：

你自己決定，話晒係生命，又係你自己陀。你可以搵社工，之後生，拎公屋。咁對你嚟講，可能係好事。

幾日之後，男方再追問她意願，女方就指體內胎兒月份太大，只能到私家醫院墮胎，惟去私家醫院墮胎手術費要2萬元，她身家只有1千元。加上失業、家人不願幫忙等因素，她根本無法承擔。

完整對話：

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男方勸交給家計會

男方表示，如果女事主將孩子生下，又證明到孩子真的由他經手的話，會叫家人出錢養，但就不會與女事主拍拖或結婚。女事主再問他會否出錢讓她墮胎，男方仍然拒絕，又建議她向社工尋求協助，指誕下孩子後可申請綜緩及輪候公屋，更指在這情況之下應該「好快上樓」，令港女忍不住回應：

養小朋友唔係你諗咁易㗎，要養一世㗎。

在女方掙扎生與墮胎之際，男方竟再爆一句：

你去家計會吧，生完可以交畀佢哋，你自己可以唔使養。

此事引來網民討論，不少人都認為男女雙方都有問題，貪一時快感而沒有保護好自己。有人直斥他們「搞出人命」後，竟然要納稅人埋單。有網民認為最可憐的是未出生的孩子，擔心他出世後會被遺棄。

責任編輯：王明芳