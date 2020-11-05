  • 25°C
香港時間 : 20201105日 (週四) 14:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【欺詐劇團】林秀怡解凍接拍金牌監製潘嘉德新劇　Kirby「將為人母」：年紀都不小了

娛樂 13:05 2020/11/05

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

林秀怡接拍TVB新劇《欺詐劇團》飾演媽媽角色。

林秀怡（Kirby）早前出席電影《阿索的故事》宣傳活動時，以金髮紅唇造型示人，林秀怡透露這是在TVB新劇的造型。她接受TOPick訪問表示「將為人母」，因為在劇演媽媽的角色。現年29歲的她笑言自己年紀不小，且特意看很多了戲劇偷師，為新角色作好準備。

林秀怡表示，準備拍攝的劇集叫《欺詐劇團》（暫名）：「角色是一個美術指導，今次的角色最大挑戰可能是要我沉迷酒精那方面。因為本身對酒精會有不良反應，所以都少喝，但是有看了很多戲偷師。」她又笑言：「要做人媽媽了！發現自己年紀都不小了，唔好再扮細個。」

【最佳拍檔】林秀怡林景程互相鼓勵成「好姊妹」　屢受打撃卻未減演戲熱誠

林秀怡以新造型示人。（林秀怡IG圖片）

Kirby日前於社交平台分享近照，並謂：

我既新造型💛自從拍完「婚姻合伙人」之後，我染乜色頭髮都唔想，
連髮型屋都唔想去👋🏻中途既每次染頭都係因為做野🎈最終，三年後，我又要重拾番呢個金頭了 👱🏻‍♀️ 今次都係因為劇集，
係啊，我拍劇啦 💪🏻 🥂 希望呢幾個月頭髮生慢d，等我唔洗補染咁多次 🙇🏼‍♀️ 
今鑊好多謝幫我陪我奮斗左8個中既 @kocheryau 😭 由天光幫我整到天黑 👱🏻‍♀️👱🏻‍♀️👱🏻‍♀️ 多謝你 💛💛
btw 希望拍完呢套劇之後對眼無比頭髮插盲，頭髮無漂到甩Q晒 😶

【明星扮靚】林秀怡分享洗臉+化妝小貼士　一個化妝小秘訣減臉部顯皺紋

林秀怡接拍的新劇《欺詐劇團》由潘嘉德監製。（林秀怡IG圖片）

TVB劇《欺詐劇團》為監製潘嘉德相隔兩年後再度拍攝的TVB劇集，全劇共12集，並為歌手王灝兒（JW）首次接拍兼擔正演出的劇集，也是上屆港姐冠軍黃嘉雯接拍的首部劇集。

除了JW外，劇集邀得鄭丹瑞、敖嘉年和蔣家旻領銜主演，並由林盛斌、張秀文、林偉及劉子碩等聯合演出。

記者：梁樂欣

相關文章

【最佳拍檔】林秀怡林景程互相鼓勵成「好姊妹」　屢受打撃卻未減演戲熱誠
17:44 2020/11/02
【最佳拍檔】林秀怡林景程互相鼓勵成「好姊妹」　屢受打撃卻未減演戲熱誠
【疫市開店】林秀怡為一個原因開美容院　無懼疫市迎難而上：惟有頂硬上
18:08 2020/09/15
【疫市開店】林秀怡為一個原因開美容院　無懼疫市迎難而上：惟有頂硬上
【明星扮靚】林秀怡分享洗臉+化妝小貼士　一個化妝小秘訣減臉部顯皺紋
15:19 2020/10/16
【明星扮靚】林秀怡分享洗臉+化妝小貼士　一個化妝小秘訣減臉部顯皺紋
林秀怡 娛樂人物職業 演員 綠葉 電視劇 TVB 娛樂機構

最高瀏覽

【肥媽喪夫】肥媽丈夫不敵癌魔離世　Maria Cordero痛別摯愛：親愛的老公安息
今日 07:38
【肥媽喪夫】肥媽丈夫不敵癌魔離世　Maria Cordero痛別摯愛：親愛的老公安息
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯下月出獄　將返回原居地寓所附近增閉路電視監控
11:29 2020/11/04
【趙斗淳事件】性侵女童變態犯下月出獄　將返回原居地寓所附近增閉路電視監控
【暖心姑丈】林文龍教熊黛林孖女讀書　Lynn曾報「幼稚園哈佛」獲郭可盈傳授教女法
13:58 2020/11/03
【暖心姑丈】林文龍教熊黛林孖女讀書　Lynn曾報「幼稚園哈佛」獲郭可盈傳授教女法