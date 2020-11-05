【欺詐劇團】林秀怡解凍接拍金牌監製潘嘉德新劇　Kirby「將為人母」：年紀都不小了

▲ 林秀怡接拍TVB新劇《欺詐劇團》飾演媽媽角色。

林秀怡（Kirby）早前出席電影《阿索的故事》宣傳活動時，以金髮紅唇造型示人，林秀怡透露這是在TVB新劇的造型。她接受TOPick訪問表示「將為人母」，因為在劇演媽媽的角色。現年29歲的她笑言自己年紀不小，且特意看很多了戲劇偷師，為新角色作好準備。

林秀怡表示，準備拍攝的劇集叫《欺詐劇團》（暫名）：「角色是一個美術指導，今次的角色最大挑戰可能是要我沉迷酒精那方面。因為本身對酒精會有不良反應，所以都少喝，但是有看了很多戲偷師。」她又笑言：「要做人媽媽了！發現自己年紀都不小了，唔好再扮細個。」

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▲ 林秀怡以新造型示人。（林秀怡IG圖片）

Kirby日前於社交平台分享近照，並謂：

我既新造型💛自從拍完「婚姻合伙人」之後，我染乜色頭髮都唔想，

連髮型屋都唔想去👋🏻中途既每次染頭都係因為做野🎈最終，三年後，我又要重拾番呢個金頭了 👱🏻‍♀️ 今次都係因為劇集，

係啊，我拍劇啦 💪🏻 🥂 希望呢幾個月頭髮生慢d，等我唔洗補染咁多次 🙇🏼‍♀️

今鑊好多謝幫我陪我奮斗左8個中既 @kocheryau 😭 由天光幫我整到天黑 👱🏻‍♀️👱🏻‍♀️👱🏻‍♀️ 多謝你 💛💛

btw 希望拍完呢套劇之後對眼無比頭髮插盲，頭髮無漂到甩Q晒 😶

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▲ 林秀怡接拍的新劇《欺詐劇團》由潘嘉德監製。（林秀怡IG圖片）

TVB劇《欺詐劇團》為監製潘嘉德相隔兩年後再度拍攝的TVB劇集，全劇共12集，並為歌手王灝兒（JW）首次接拍兼擔正演出的劇集，也是上屆港姐冠軍黃嘉雯接拍的首部劇集。

除了JW外，劇集邀得鄭丹瑞、敖嘉年和蔣家旻領銜主演，並由林盛斌、張秀文、林偉及劉子碩等聯合演出。

記者：梁樂欣