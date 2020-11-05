【便秘之苦】19歲女子月經遲來腹痛以為懷孕　求醫驚見滿腹宿便要灌腸【附通便食物】

▲ 一名女子因月經遲來、腹痛、肚子漸大，以為懷孕，求醫發現滿肚子大便，需要灌腸。

腹部愈來愈大未必是懷孕。台灣有急診科醫生近日分享一宗病例，一名19歲已婚女子因下腹疼痛，痛楚延伸至背部，因近期月經沒有來，而且肚子愈來愈大，認為是懷孕跡象，故往醫院求診。經檢查後卻發現，女子滿肚子是大便，需要灌腸。

台灣急診科醫生田知學在當地電視節目《醫師好辣》中表示，由於醫院沒有該名19歲女子的懷孕記錄，加上她腹痛，故醫生為她驗小便、驗孕，結果呈陰性。惟女子堅稱自己懷孕，於是醫生為她抽血再驗，同樣呈陰性，照超聲波後，也沒發現子宮有胎兒存在。最終照X光後，發現她滿腹大便，以致腹部脹起，需要灌腸紓緩腹痛症狀。

營養師推介高纖食物助通便

據衞生署的資料，攝取足夠膳食纖維有助排便，有以下好處：

能增加糞便量，刺激大腸肌肉的蠕動；

有吸水、膨脹和潤滑大腸的效果，使糞便濕潤柔軟，易於排出。

減少食物渣滓在腸道中的停留時間，間接減低致癌物質的積聚。

膳食纖維主要分為水溶性及非水溶性兩種，非水溶性纖維主要來自全榖麥類食物及蔬菜，吸收水分後會變軟發大，促進腸臟蠕動，有助預防便秘。

註冊營養師謝詠瑩（Gloria）早前接受TOPick訪問時表示，出現便秘問題主要由於平日所攝取的纖維量不夠。每人每日建議量為每日攝取膳食纖維25-30克。她指出，市民應每天進食至少兩份水果和三份蔬菜，以達致飲食均衡。

1份水果約相等於1個中型水果、半杯水果塊或漿果或4分3杯鮮果汁；1份蔬菜約相等於1碗未經烹調的葉菜、半碗煮熟的蔬菜或4分3杯新鮮蔬菜汁。

她又指，除了纖維量攝取不夠，飲水量不足、多飲咖啡及濃茶，也會因補水不足而導致便秘。

註冊營養師Gloria表示，以下高纖食物有助通便：

▼ 點擊圖片放大 +2

Gloria表示，通便效果最好的食物是奇異籽，每100克含34.4克纖維。其次是全麥維(All bran)，每100克含27克纖維。蔬菜方面，生菜、菜心、芥蘭纖維量也較高，市民可多吃。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣