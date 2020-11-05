【我要去旅行】馬爾代夫解封毋須強制隔離　首個最大休閒娛樂機場乘船直達【內附地址】

▲ CROSSROADS Maldives暫時只有兩間酒店，全個計劃涉及9個島，竣工後將有更多住宿及享樂選擇。（被訪者提供）

人間天堂馬爾代夫，享受其絕美靚景和Tiffany Blue海水外，當地首個最大的休閒娛樂綜合度假區馬爾代夫客絲路度假勝地（CROSSROADS Maldives）已開幕，兼備Shopping、餐飲酒吧、海洋保育館、各式各樣水陸活動甚至會議中心，安坐島上或動或靜，悉隨尊便。趁當地已解封，入境旅客不用支付額外費用，且無須強制隔離，可有心動飛往馬爾代夫一行？

兩間酒店：航海風vs搖滾風

從首都馬累國際機場乘船約15分鐘即可抵達的CROSSROADS Maldives，島上以一道棧橋貫通兩間酒店：SAii LagoonMaldives（馬爾代夫希爾頓格芮精選酒店）及Hard Rock Hotel Maldives（馬爾代夫硬石酒店），去年才開業的兩間酒店各具特色。前者島嶼度假風情濃厚，共198間客房及水上屋，裝潢採用浮木裝飾及航海主題風情，細心留意，內裏一些小擺設及掛畫，皆出自當地設計師及畫家手筆，以行動支持島國文化。

▲ CROSSROADS Maldives是馬爾代夫首個也是最大的休閒娛樂綜合度假區。（周美好攝）

至於在全球遍地開地的Hard Rock Hotel，落戶馬爾代夫，同樣以音樂體驗來包圍住客。共178間的客房、套房與水上屋間間都個性十足，音樂象徵掛畫無處不在，細節如枕袋上也織了音樂符號。除可讓住客免費下載不同歌單及播放外，亦可聯絡酒店職員預留Fender電結他，戴上耳機在房裏盡情彈奏，無論有無音樂天分，都自不然拿起電結他狂彈，搖滾巨星血液一下子在體內沸騰。

樂手足迹處處留蹤

Hard Rock Hotel除了房內精采，酒店周遭亦樂韻處處。大堂旁的手信店及地下的餐廳，就有40件各音樂大師珍品，部人由人捐出亦有是搜購而來，例如80-90年代享負盛名美國搖滾樂隊Guns N'Roses主音吉他手Slash的表演樂器手稿紀錄、Justin Timberlake和Lady Gaga出Show戰衣、「貓王」戴過的眼鏡等，如果想了解酒店內各音樂珍品的故事、趣事、音樂名人軼事，住客可預約參加Memorabilia導賞，有專人解說。

Hard Rock Hotel酒店員工叫做Band members，個個身懷絕技，有樂器高手、有擅長跳舞、有拿手戲劇表演，多才多藝。細心留意，每位員工別上的名牌，除了名字外，下面還有他喜歡的樂隊名字，遇着和你志趣相投的，與他分享絕對無任歡迎。

▲ 在馬爾代夫潛水，隨時可與海龜暢泳。（被訪者提供）

認識珊瑚 保育生態

馬爾代夫由複雜的珊瑚礁系統所組成，珊瑚量佔全球3%，珊瑚礁美景令人驚艷，海洋物種豐饒。島上的海洋發現館，內裏就如一個小型珊瑚教室，讓你增進相關知識。這裏可體驗把斷枝珊瑚重新培育，步驟是：拿一塊石頭，找其平穩一面，塗上兩滴Catalyst，放上小珊瑚黏實，然後放回培育的水族箱內，整個過程要快手快腳。兩星期後會由職員放回海中，讓斷枝珊瑚可持續培育成長。

鮮黃色潛艇，出發！

要一睹馬爾代夫的珊瑚景致，一可以浮潛，怕濕水的可乘潛艇。這架像極Beatles名曲《Yellow Submarine》的潛艇本為紅色，但為襯回CROSSROADS Maldives的遊艇滙，特意髹上搶眼趣緻的鮮黃色，令人未出發先興奮。

潛艇內遊客相對而坐，兩旁有圓形的厚身玻璃，一窺20米海底下的面貌。對於海洋生物和魚類一竅不通的也不打緊，船員會沿途解說，而且有問必答。無疑看見一些白化珊瑚令人心痛，但整個行程見盡鱗魨、海龜、雀鯛、石斑魚、白鰭鯊、刺尾魚，連鯊魚也有現身，收穫可算豐碩。

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即場求婚 全場起哄

雖身處印度洋，CROSSROADS Maldives度假村內的餐飲頗為多元，由Miss Oliver Oyl地中海餐廳、Mr Tomyam泰國菜、印度菜、斯里蘭卡蟹專門店都有。某些日子晚上在The Elephant and the Butterfly墨西哥餐廳有歌手或樂隊演出，坐在室外露天位置，迎來海風吹拂，耳畔傳來袅袅柔柔歌聲，確是浪漫滿瀉。記者用膳那晚，見有男士向女伴跪下求婚，女士含情脈脈首肯Say Yes，全場起哄歡呼。

當然重點節目是到Hard Rock Cafe朝聖，600平方米的餐廳可內納225位客人。每晚有樂隊現場表演，點杯招牌雞尾酒，配上經典的Legendary Burger，讓人渾然忘憂。

末了，沿着盞橋漫步回酒店，頭頂灑滿星光，兩旁亮着小燈泡，把浪漫醉人推至極致。可能受燈光吸引，盞橋兩旁的淺水位置不時有魟魚（Stringray）游近，扁平呈菱形的魚身，游戈時如蝶展翅，是入住酒店的難得體驗。

▲ 盞橋兩旁的淺水位置不時有魟魚（Stringray）游近。（周美好攝）

乘新航去馬爾代夫

新加坡航空有由香港經新加坡樟宜機場轉機馬爾代夫的航班，新航出名五星級服務，以用餐來說，多達23款有關宗教、飲食健康、過敏或為特別海鮮餐點供客人選擇。並提高印度素食餐點的更換頻率，以提供更多樣化的選擇。

在生日、度蜜月或結婚周年等紀念日當天乘搭新航，乘客可於航班起飛前至少24小時通知新航安排蛋糕為同行的親友伴侶送上驚喜。

詳情

info

SAii Lagoon Maldives

地址：Eh’mafushiSouth Male Atoll Maldives

電話：+960-665-1300

房價：King Sky Room US$294/HK$2,293、Twin Beach Room及King Beach Room US$372/HK$2,901。

Hard Rock Hotel Maldives

地址：Emboodhoo Lagoon South Maldives

電話：+960 665-1400

房價：Silver Sky Studio$US300/HK$2,340、Gold Beach Villa US$525/HK$4,095、Rock Star Villa US$4,830/HK$37,674。

記者：周美好