【天氣預告】強烈熱帶氣旋「艾莎尼」將進入香港800公里範圍　天文台：明日日間與本港保持一段距離

▲ 強烈熱帶氣旋艾莎尼會在明日（6日）將橫過呂宋海峽。（資料圖片）

強烈熱帶氣旋艾莎尼會在明日（6日）將橫過呂宋海峽。天文台表示，艾莎尼會進入香港800公里範圍內，但預料其環流較細小及緊密。按照現時預測路徑，艾莎尼會在明日日間與本港保持一段距離。此外，一股東北季候風的補充會在週末期間抵達華南沿岸，預料艾莎尼進入南海東北部後會減弱。

▲ 強烈熱帶氣旋艾莎尼路徑。（天文台網頁截圖）

天文台表示，乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。今日正午時分，本港大部分地區相對濕度下降至百分之60以下。而在正午12時，艾莎尼集結在馬尼拉之東北約820公里，預料向西移動，時速約20公里，移向呂宋海峽。 同時，熱帶風暴天鵝集結在峴港之東南偏東約360公里，預料向西南偏西移動，時速約12公里，移向越南中部。

▲ 天文台九天天氣報告。（天文台網頁截圖）

天文台指，本港地區下午及今晚天氣預測天晴乾燥，吹和緩至清勁東風，初時離岸間中吹強風。展望明日天氣大致天晴及乾燥，而本周六（７日）及星期日(８日）雲量較多，相信下週初天色好轉。

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記者：郭詩詩