【救急扶危】女泳客會所泳池遇溺保安引領「走後門」　救護員爭分奪秒鬼門關前救一命

▲ 女泳客會所泳池遇溺，保安怕驚動住客引領「走後門」，救護員爭分奪秒鬼門關前救一命。

救護員一向身負救急扶危的重任，每次出動救人時都要爭分奪秒，以在鬼門關前搶救寶貴生命。有救護員於Facebook專頁「公務員secrets」投稿，分享印象深刻的遇溺個案，形容「諗返起依然係歷歷在目同起雞皮」。

該名救護員憶述事發在某大型屋苑私人會所泳池，一名20多歲的外籍女泳客遇溺，被救上水後已無呼吸和脈搏，救生員即時為其進行心肺復甦（CPR）。

其後救護員與消防員同步到達，為女泳客剪破衣物、抹身、貼上心臟去顫器（AED）電極片，準備將泳客抬上擔架床，但由於「私人屋苑大部分只能用輪椅，因為抬床都入唔到電梯」，於是救護員惟有將泳客放於輪椅。

樓主指出，救護員到步時上一條會所樓梯已可直達泳池，但離開時「保安卻引路到後門九曲十三彎，而且要轉兩次載貨電梯之後，喺後門再屈返出大街，先有同事接應」，原因竟是怕驚動其他住客而「走後門」。

如果嗰個係你屋企人仲會行後門嗎？！究竟係人命緊要定所謂嘅體面重要？

樓主又提到，由於是女傷者，需保護私隱，蓋上紅墊做CPR時要份外用力，而自己每次做類個案時都會告訴自己要盡力，「搓好啲！醒呀！頂住呀！」。

因為我覺得係環環相扣，而且個天係睇住你做緊嘜（乜）野。

而當救護員將女傷者抬上救護車後，就要爭分奪秒將她送到醫院，可惜期間遇上塞車，在危急時刻，救護車在某些路段要逆行而上，以爭取時間。

所幸到達醫院時奇跡出現，在泊好車、下床的一刻，女傷者微微張開眼，最終更成功救回一命。樓主表示，這一役「提醒日後自己要keep住團火，好好記住呢份感覺」。

貼文引起網民熱議，不少人感謝救護員的默默付出，「就係因為你地肯出力，不只救了一個人，救了一個家」、「你地嘅付出市民睇到的！」、「睇文字都好緊張好感動！再一次感謝香港救護」。

亦有人批評屋苑的做法，「人命由關嘅情況下，『讓路』是常識吧」、「見到救人搭lift,我唔覺得會嚇親咯，爭少少時間無左條命, 係管理公司點負責先?」

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責任編輯：羅嘉欣