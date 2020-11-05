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【經典動漫】《新世紀福音戰士》主題展覽2.4米高初號機　鬼滅之刃+One Piece限定Figure現身朗豪坊

休閒消費 12:38 2020/11/05

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

《新世紀福音戰士》開播25周年，被稱為「日本動漫經典神作」的它最近進駐旺角朗豪坊。（朗豪坊提供）

《新世紀福音戰士》開播25周年，被稱為「日本動漫經典神作」的它最近進駐旺角朗豪坊，並聯同TAMASHII NATIONS，將於11月18日起舉行「朗豪坊x TAMASHII FIGURE FES 2020」，同場仲有期間限定店，大量Figures任買！

3大看點必打卡

展覽有3大主題，其中包括會於4樓通天廣場首次展出2.4米高的EVA 機體初號機，以及經典武器朗基努斯槍。而同場更有今年大熱的《鬼滅之刃》展區，超多打卡位！

7樓則有《One Piece — 和之國篇》展覽，重現漫畫「和之國篇」場景，粉絲可步入日式小巷，欣賞一系列率先曝光的和之國篇章造型Figuarts ZERO Figure。

（朗豪坊提供）

限量及新出產品都有得買

多項新推出、限量發售的人氣產品仲有得即場購買，如早前一出就斷市的METAL BUILD《新世紀福音戰士》 EVA 初號機、二號機，將於12月推出的400mm 「超巨大x超可動」的DYNACTION《新世紀福音戰士》初號機，亦將於場內首度以實物登場！場內亦有售多款《新世紀福音戰士》、《One Piece》、《鬼滅之刃》及《機動戰士高達》系列等Figure產品，萬勿錯過！

即睇《鬼滅之刃》Figures：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

《新世紀福音戰士》及《One Piece》系列產品：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

TAMASHII FIGURE FES 2020

地點：朗豪坊4樓通天廣場及7樓

日期：2020年11月18日

記者：Panda

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