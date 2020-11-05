【叱咤樂壇】商台明年1月復辦實體頒獎禮　因應疫情反覆不設公眾入場

▲ 叱咤樂壇流行榜頒獎禮明年1月舉行。

商台今日（11月5日）公布《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將於2021年1月1日於會展舉行，這也是自疫情後首個公布舉辦實體頒獎典禮的電子傳媒，但鑑於新冠肺炎疫情反覆，為顧及所有參與單位之安全，《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》不設公眾入場。

商台今日公布頒獎禮舉行細節，今年頒獎禮主題是「一切從音樂再開始」，商台指：「疫情下各方面都幾乎停擺，同時又出現不少新常態，醞釀著新局面，在未知的將來，讓我們繼續用音樂導航，一同坐上以『叱咤火』作為標誌的飛船重新出發。」

頒獎禮將頒發43個叱咤獎項，一如往年，所有叱咤獎項將沿用「叱咤樂壇流行榜 – 903專業推介」之歌曲播放率作為統計基礎。

▲ 今年以「叱咤火」為主題。

另「叱咤樂壇我最喜愛」的男、女歌手、組合、歌曲大獎均邀請廣大樂迷投票，以實際行動支持喜愛歌手及歌曲。



「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後一輪投票將以網上形式進行，並於1月1日凌晨12時截票，獎項會於2021年1月1日頒獎禮當晚現場揭曉。

因不設公眾入場，樂迷可透過881903.com、my903.com 網站，以及Hong Kong Toolbar智能手機應用程式收看視像直播，叱咤903亦以聲音直播頒獎禮報導現場實況。