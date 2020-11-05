【移民台灣】移民台北創網上語言教學平台　80後港女：在香港我是搵不到錢的廢青

▲ FB專頁「港女移民台灣創業之日常」版主去年6月決定移民，半年後已憑投資移民成功獲得居留證。

去年的社會運動，令不少港人積極考慮移民他方，FB專頁「港女移民台灣創業之日常」版主也不例外，去年6月決定移民後，12月便已順利憑投資移民簽證取得居留證，並在今年2月於台北定居。有意移民人士，不妨聽聽她分享創業故事。

▲ 版主認為台灣生活成本較低，創業可有多些時間耕耘，實現夢想。（相片：受訪者提供）

版主自言一向喜歡台灣，每年都會去當地旅遊，曾經想過到台灣生活。「香港整個感覺都好遏抑，做不到自己想做的事。加上社會運動令我情緒好受困擾，加速做這個決定。」她在去年6月決定以投資移民方式移民，整個過程交由移民顧問跟進，到12月便已得到居留證，今年2月到台北定居。

版主在港創立網上語言教育平台，招攬不同國籍導師教授各種語言，事業才剛起步。所幸的是，她遞表時台灣當局仍接受網上生意申請投資移民，今年她耳聞當局已大幅收緊移民政策，網上生意未必會被接納，直言自己好幸運。

創業成本較低容易守業

她的平台業務主要面向全球網上推廣，收生也全球化，雖說實體辦公室位置並沒對營運造成影響，但香港生活和創業成本高，創業之路走得艱苦，也令她不得不思考移居他國。

香港生活成本高，加上創業頭兩三年都可能無收入，要承受無收入下維持生活和事業之風險。香港有種壓力要你創業就要一夜暴富成名，沒有時間慢慢守業。 但在台灣就可以，當地生活節奏較慢，加上成本較低，變相有多些前期時間耕耘，可以實現自己夢想。

另一方面，她亦覺得香港欠缺創業文化，遭受不少社會目光。「香港產業以金融業為主導，而我做的生意屬於另類，香港人會以一個月搵幾多錢，去定奪你所做的事情有沒有價值。我正處創業起步階段，這對我造成好大壓力，根據這種對成功的定義，我完全是搵不到錢的廢青。」

就這方面而言，她認為台灣更多元化，人們傾向接受不同事物、多元化的工作取向。「他們會欣賞你創業開始時好辛苦，我也少了不必要的比較所帶來的壓力。」

參加商會活動建立人脈

她的生意現時收入仍未可負擔支出，但疫情下這類網上學習平台仍有一定出路，只是台灣人的消費者文化不同。「香港人普遍英文好，外籍老師懂母語和英語就可，但台灣人會需要老師懂國語。」

▲ 建立人脈最好的方法是參加商界聚會。圖為她在商會演講。（相片：受訪者提供）

移民到他國發展事業，最大阻礙往往是語言和人脈，尤其台灣講求人脈的營商文化。「在台灣不識人做生意好辛苦，做某事要靠推薦、找對的聯絡人，建議大家要積極建立人脈，多參加商會、扶輪社、獅子會、BNI、Toastmaster的活動，多與商界交流建立關係，不要封閉自己。」

6,000元租250呎樓中樓單位

現時她居於台北市中心約250呎的樓中樓單位連露台，樓底較高可建閣樓，月租連管理費約2.2萬台幣（約6,000港元）。她住的大廈位於內街，5分鐘內可到巴士站和捷運站。租金其實不算便宜，以台灣人平均月薪是42,132台幣（約11,400港元）而言，可說非常吃力。台北的樓價亦高，400萬港元大約只可買到400呎單位。

▲ 樓中樓單位特色是樓底高，可建閣樓睡房。（相片：受訪者提供）

▲ 樓中樓單位特色是樓底高，可建閣樓睡房。（相片：受訪者提供）

計及屋租和雜項，她一個人每月生活費用約5萬台幣（約13,600港元），成本最高是住屋，其他還包括國民健保1,600台幣（約433港元）、水電約1,000台幣（約237港元）等。飲食方面，自己煮飯卻比外食更貴，一個便當價錢大約只是100至150台幣（約27至41港元）。

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她坦言移民後收入雖然大減，但她覺得台灣的生活質素普遍比香港高。「最少在街上不會經常人擠人，假日去咖啡店很容易找到位子坐，也可以到空曠的公園走走。想花個小錢在台灣遊，風景優美如花蓮的選擇也很多。」

友人移台薪水跌6成

縱然生活質素上升，但離鄉別井始終有許多牽掛，當中的掙扎亦不足為外人道。「最放不下香港的朋友和家人，自己一個人過來台灣，雖然生活是舒服了、無咁大壓力，但仍未好有歸屬感。我仍然覺得自己是香港人，每天看香港的新聞，仍然放不下香港。香港人去年經歷了那麼多，台灣人會同情，但他們無經歷過，好多感受都要香港人圍爐才可以抒發，有時都會覺得孤獨。」

但她亦努力調適心情：

其實無得紓解，只能接受，要接受這個世界有得必有失，既然我選擇了離開香港去新環境，都要自己學識面對孤獨感，盡量找事做，令自己分心。

對於急於想要移民的人士，她表示理解，但亦建議大家多做資料搜集。「急還急，都要花時間了解是否適合自己，心態要調節，始終去新地方，不可要求生活模式與香港一樣，好多事要重新適應。生活細節、文化差異，都要重新學習台灣那套待人接物。」

她指有好多朋友到埗後，對於薪水大幅減至在港的三分之一，好難接受。「經常回想以前在港的生活，只會令自己去到新地方也生活得不開心。」

記者：陸明敏