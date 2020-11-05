【國泰大裁員】98.5%機師接受減薪新合約　近一成空服員拒簽新約

▲ 國泰航空集團有98.5%機師接受減薪新合約。（資料圖片）

國泰航空集團10月21日公佈企業重組，包括停運國泰港龍航空、裁減5300名本港員工，而其他留職的機組人員亦需要簽署新合約，接受永久減薪。國泰航空新服務合約簽約限制昨夜屆滿，未簽署員工會被解約，國泰今日在官網中表示，逾9成留職機師、機艙服務員員工簽署新合約，近一成空服員拒簽新約。

國泰航空今日（5日）表示，簽署新服務條件的期限已於昨晚（4日）屆滿，共有2,613位機師及7,346位機艙服務員已接受新合約，即有98.5%機師及91.6% 機艙服務員同意留職。

集團非常感激已接受新合約的機組人員同事，指新僱用條款具市場競爭力，使公司得以在致力繼續營運及重建業務期間，能招納及保留優秀的機師及機艙服務員，公司將會繼續與所有同事保持緊密溝通，專注為公司的未來一同努力。

聲明又指，自公佈企業重組以來，管理層一直與機師及機艙服務員保持開放及緊密的溝通，期間國泰管理層與香港航空機組人員協會（HKAOA）及空中服務員工會（FAU）合共召開7次會議、亦舉行了7次內部實時視像論壇、持續更新內聯網超過210項答問，並一共處理超過5,000項查詢，讓機師及機艙服務員同事充份得悉各項相關資訊。

就部分同事選擇不再受聘於國泰，集團尊重有關人士的決定，並為其提供優於勞工法例要求的離職方案，包括不會與公司的退休金供款對沖；離職同事亦可獲退還2020年參與自願性特別休假計劃的薪金。

國際航空運輸協會（IATA）表示，客運需求預計於2024年才能回復至疫情前的水平。集團因應需求縮減運力，並預計2021年上半年的客運運力仍會遠低於2019年的25%，而2021年全年的客運運力將會低於50%。

此外，集團將繼續推行現金保留措施，2021年全年繼續實施現行的高級管理層減薪安排，並於明年上半年向非機組人員推出第三輪自願性特別休假計劃，所有員工於2021年將不獲加薪，亦不會獲發2020年度的酌情年終獎金。

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記者：郭詩詩