【爭產風暴】新郎大婚日離奇墮斃兩任妻子分200萬遺產　老爺奶奶不忿爭產敗訴︰是我們存款

▲ 遼寧一名37歲新郎在婚禮當日離奇墮斃，有鏡頭影到新郎在死亡前夕曾到訪父母店舖。

新郎在大婚之日離奇墮斃，喜事變喪事，更旋即引起爭產風波。遼寧一名37歲新郎曾離婚，去年再娶另一年輕女子，沒料到婚禮舉行前約2小時，新郎從女方居住大廈的頂樓墮下身亡，至今死亡動機仍是謎。新郎去世3天後，新娘隨即要求繼承遺產183萬人民幣（約213萬港元），前妻亦加入，兩人成功分身家，老爺奶奶不服，兩次入稟爭產均敗訴。

據內地《澎湃新聞》報道，遼寧錦州市37歲新郎王亮（化名）於去年3月8日，與姓張的年輕女子簽紙結婚，至3月23日早上約11時舉行婚禮。

當日約早上7點半，新郎身穿便服駕車前往父母的店舖吃早飯，沒有穿著新郎服。沒料到約9時半，新郎從女方所居住大廈的15樓頂樓墮下身亡，沒有留下遺書，新婚妻子也沒有任何解釋，死亡動機至今仍是一個謎。

▲ 王父出示存款單據。（微博圖片）

警方經調查後，沒有發現他殺的證據，警方表示，社區只有一個攝影機，樓梯間通往頂樓都沒有。從片段中，見到王亮是獨自一人走入社區，最後定性為自殺。

夫死後3天 妻入稟分身家

張姓新娘在丈夫去世第三天，隨即入稟要求繼承王亮的183萬人民幣（約213萬港元）銀行存款和名下其他財產，包括汽車和一個700多呎的單位，獲判決新娘為第一順位繼承人。而王亮的前妻亦加入分身家，成功分到16萬人民幣（約18.6萬港元）。

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爸爸︰存款是我的

69歲的王亮爸爸大感憤怒，揚言兒子戶口逾200萬存款是兩老以兒子的名義存入，只因他們年事已高、體弱多病，若有意外來不及處理遺產。

兒子沒有經濟能力賺到183萬，他一個月只賺3千多元，哪有錢？存單原件和密碼都在我手裡。

新抱則認為老爺的說法不合符常理，即使兩老發生意外，遺產都會留給兒子，將存款先存入兒子名下，是多此一舉。

法院近日二審，再次認定王父的證供不足，未能證明該筆存款是其名下所有，故判處新抱勝訴。王父的代表律師表示，會再向遼寧省高級人民法院上訴。

父母不知道兒子再婚

律師續稱，王亮的父母好像不知道兒子與張姓女子結婚，因當日沒有任何一位男方親友參加。

女方跟王某父母以前連面都沒見過……

王父批評新抱咄咄逼人，對老爺奶奶一點尊敬都沒有，竟在他兒子死後不久就入稟爭遺產，身後事都未辦。

1個月都等不了，哪怕等半個月再起訴啊，這種做法讓人懷疑她是不是就為了要錢。

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責任編輯︰林綺玲