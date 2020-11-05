【正能量】耗逾10萬購道具學魔術20年　71歲前社工培育耆英魔術師

▲ 前社工李富堯在51歲扚起心肝開始學魔術，學了20年，今年71歲的他以教長者魔術為樂，娛己娛人。

讀書、工作、家庭、生活的擔子，許多時候都會磨滅兒時的夢想。前社工李富堯（Jackson）小時候愛幻想，喜歡古靈精怪的東西，所以被魔術的神奇變化所吸引。51歲扚起心肝開始學魔術，為退休部署；2007年，58歲提早退休，Jackson就大條道理醉心於魔術，不單跟兩位師傅學習，還購入大批魔術道具。

「有些道具昂貴程度，可以由幾千至1萬元。像將檯凌空飄浮，採用的是飛機木，只有2磅，就要四、五千元；如果是A貨的話，8磅重，只需四、五百元，但效果就不佳。」Jackson說。

Jackson說他購買最昂貴的道具，是二、三千元的放煙器，已是十幾年前的事了，退休後當然不敢再這樣揮霍。「買教學的DVD碟也不便宜，一隻碟四、五十美元，我都買了超過300隻。」統計下來，這20年學魔術的生涯，Jackson說他花在學習魔術、購買道具的費用，也超過10萬。

「很多時候，你看一個魔術表演，為了表演效果，各項小道具加起來也要幾千元。」就好像表演變白鴿，需要購買特製的雀籠、衣服、凳子（加強效果），結果埋單就要幾千元，所以Jackson有些魔術道具會自己動手做。

太遲學魔術身手不及年輕人

今年71歲的Jackson，因年紀大才學魔術，不及十多歲學反應快、記性好，有些魔術會力不從心。「就好像要表演變不鏽鋼棒，人家4秒出1枝，我要10秒，就相差太遠了。」還有一些表演如吞劍、吞氣球，因為要將氣球藏在牙裏，他會反胃，也做不來。因此，他最擅長的魔術，是撲克牌及心靈感應（mentalism），可以透過引導，猜到對方選甚麼牌。

▲ 用來玩魔術的撲克牌，Jackson也有超過26套。（圖片：被訪者提供）

但Jackson的強項是教學生。「我平時會去老人中心、NGO教魔術；一個暑假就會教3個中心，所以每周都起碼教一次魔術。」而長者記性差，在學習魔術過程中，要多鼓勵，要有耐性。

當然凡事也有例外，就好像Jackson兩位「高徒」，學魔術時已經七十幾歲，但在宏亮國際魔術節的比賽中，連續3年獲得長者組的亞軍及季軍。「其中一位名叫Stephen，今年已84歲了，仍然有玩魔術。」Jackson會因才施教，像Stephen以前是做蛋糕、整燒鵝的，因此不怕火，藏氣球、紙碎在口中也不怕辛苦，能夠忍受得到；他大約學了一年多就去參加比賽。

事實上，人老了並不等於沒用。2018年，Jackson參加了理工大學活齡學院舉辦的「反斗奇兵」（Passion Award）比賽而獲得獎金，遂創辦了「活齡魔術團」，培養新晉魔術師，發揚魔術的「娛人娛己」精神。

懷著歡欣的心情去教學，自己開心投入，才能感染學生樂意開懷學習。而且學生表演成功，他開心時我也開心，這樣便達到娛人娛己的精神。

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毋忘童軍日行一善

Jackson熱衷做義工，原來與他年青時參加童軍有關。「小時候做童軍有一句格言是『日行一善』，令我日後想做社工，想幫人。」Jackson說。

做了35年社工，他在政府的不同部門都服務過，如家庭服務中心、男童院、幼兒院、老人科、虐兒組等等。

其中一個個案，他到今天還記得：「有個不夠16歲的小朋友，無父無母，和姑媽一起住。但姑丈就和小朋友爭執，拿刀追斬他。我們曾經安排他入住兒童宿舍，但因為與人打架被踢出來，於是我便要想方法去解決。」

由於沒有先例可循，小朋友又沒有犯嚴重罪行，不能入男童院，結果Jackson想到的方法，是幫他們申請綜援，讓姑媽在外面租一個房間讓他自己居住，而姑媽有責任定期跟進小朋友有沒有上學，這可以說是無辦法中的辦法。

「後來我轉了部門，我也有詢問同事這個案的最新情況，但可能因為小朋友無家庭支持，最終加入了黑社會，因打架傷人而入了男童院。」雖然感到無奈，但Jackson說他們做社工的，就是盡力解決這分鐘的問題，幫到多少就多少。

因此不少社工，許多時候都會做到很灰心，但Jackson退休後，仍然做輔導、做義工，同事就問他還未做夠嗎？

一日童軍，一世童軍。做童軍的時候，要求每日要做一件善事，而做義工一定是善事。

因此退休後，他的義工生活繁多，像參加「跨代共融英語計劃」，與中學生用英語溝通；又參與「賽馬會逆風跨代計劃2.0」輔導中學生；而2018年就參加「生命同行學長計劃」，2人一組帶領3個學生。

▲ 2018年，Jackson創辦活齡魔術團，訓練長者成為魔術師去做義工。（圖片：被訪者提供）

「他們提議到深水埗派日常生活袋給露宿者，我們事先探路，因此以前做社工也有處理過露宿者個案，因此如露宿者開心與你握手、狂咳怎處理？怎樣避免令露宿者難堪，這些技巧都要事先教他們。」

Jackson覺得年青人能夠對弱勢人士關懷、對社會有貢獻實在是好事，自己也能身同感受；而正因為參加了這計劃，被學生推薦成為「賽馬會理大真人圖書網絡」其中一位被介紹的對象，讓更多人知道退休人士也可以退而不休，甚至走上成「魔」之路。

記者：何小雲