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【愛心婆婆】不忍基層學生因停課失免費午餐　89歲婆婆堅持每日凌晨起身焗批捐贈

親子 13:34 2020/11/05

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一名89歲婆婆每日凌晨起身焗批，捐贈給基層學生及弱勢社群。

行善助人不分年紀，英國一名年近9旬的婆婆眼見疫情下學校停課，不少基層學生失去學校的免費午餐，因此堅持每日凌晨起身焗批，捐贈給基層學生及弱勢社群。她不覺辛苦之餘，更認為這為她的生活帶來動力。

據英國《每日郵報》報道，早前22歲的曼聯足球球星華舒福（Marcus Rashford）呼籲大眾幫助弱勢兒童，來自英國埃塞克斯郡哈維奇（Harwich）的89歲婆婆Flo Osborne付諸行動，在疫情期間以製作餡批的方式來幫助基層兒童，每天更焗多達20個大餡批。

自費買食材 日整20個大批

Flo每日凌晨4時30分起床後，便開始在小廚房裡忙碌，預備食材及焗餡批，她可以一次焗2至3個大餡批。她一直在英國封城期間焗批，以幫助社區中的弱勢社群。她想幫助小孩子，早已想為他們做點事情︰

我愛幫助別人，如果我有能力會盡力做，這讓我的生活更有動力。

餡批全部食材費用也是由Flo自費，她說最受歡迎的是櫻桃批，也喜歡焗蘋果批，甚至製作鹹牛肉批。她表示︰

人們總是問我食譜，或者問我有甚麼秘方，我只是按自己想要的方式來製作。

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她坦言沒任何秘方，也沒跟隨任何食譜，更沒量過食材份量，就是從媽媽身上學會焗批，一切都很自然。

望幫助弱勢社群基層兒童

自4月初以來，Flo已經焗製了近200個餡批，除了捐贈給基層兒童，她也將餡批送給由消防員Les Nicoll領導的社區團體North Essex。69歲的Les說，很多人向他們送來蛋糕，以幫助有需要的人，Flo是當中最年長的人士。

我們每兩周從Flo那裡獲得約20個大餡批，每個餡批約可分成16份。她總會多做一些餡批，給我們的義工享用。

他讚賞Flo的善心，稱她一直支持基層家庭，這些家庭因疫情下停課，孩子不再有學校的免費的午餐。因此他們亦將為這些家庭提供餐點，例如肉醬意粉，助他們度過難關。Flo的兒子Graham為媽媽的努力感到自豪︰

即使媽媽現在已快90歲了，但如果我跟她說『你今天能焗20個餡批嗎？』她還是會義不容辭地去做。

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責任編輯︰駱秀玲

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