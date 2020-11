【靚太軍樂團】《光豬六壯士》金像級導演新喜劇片　師奶殺出廚房組熱血合唱團【有片】　

▲ 《靚太軍樂團》金像級導演彼德卡丹尼奧又一暖心話題喜劇,Robbie Williams為電影創作主題曲。

《光豬六壯士》(The Full Monty)金像級導演彼德卡丹尼奧(Peter Cattaneo)新作《靚太軍樂團》(Military Wives),由金像級女星姬絲汀史葛湯瑪絲(Kristin Scott Thomas)及莎朗賀根(Sharon Horgan)領銜主演,改編自軍人妻子組合唱團勇奪流行榜冠軍的真人真事。

劇情講一群英國的軍人妻子,她們的愛人被派駐阿富汗,為了排解寂寞,共同組成了「靚太軍樂團」。

她們是沒有專業歌唱經驗的素人,卻透過她們與愛人往返書信中的字句作為歌詞,將對愛人的思念化為溫暖的歌聲,再配上她們的努力練唱,因應聖誕佳節推出的單曲,竟然在英國金榜上打敗2011年「The X Factor」的冠軍Little Mix,創下近6年內英國單曲銷售最快成績,並成功登上英國聖誕單曲冠軍寶座。

▲ 《靚太軍樂團》

《靚太軍樂團》內,驚喜重現多首80年代經典流行曲,電影製片團隊從幾百首歌曲當中,找到能真正引發大家共鳴的歌,卻又不會被嫌太過土氣。

製片團隊除了搖滾樂外也考慮過流行樂,最終選定了一首首80年代經典名曲,包括The Human League的《Don’t You Want Me》、Tears for Fears的《Shout》、Yazoo的《Only You》,也有90年代Dido的《Thank You》,這些金曲也是片中角色青少年時期的音樂,同時還與軍事生活的緊繃呈現有趣對比。

▲ 《靚太軍樂團》

此外,電影主題曲《Home Thoughts From Abroad》更由著名歌手Robbie Williams及Guy Chambers聯手製作,點出軍人妻子對愛人的思念之情。

本片由奧斯卡提名導演彼德卡丹尼奧執導,並由金像級女星姬絲汀史葛湯瑪絲,與英國金像級女星莎朗賀根領銜主演,演繹她們如何與一群軍妻們,在丈夫前往阿富汗駐紮時,團聚在一起打發時間、紓解心中壓力,並彼此相互扶持的動人故事。

導演透露看到關於《靚太軍樂團》的電視劇《The Chior:Military Wives》時,就立刻被這個概念啟發,決定著手拍攝一部以「音樂」和「歌唱」為核心的電影。

他陸續與這群軍妻們會面,並對她們高度的幽默感到意外,也讓豐富的劇情主題,很快就浮現在他腦海當中:「一群孤單的人們,通過歌聲找到團結與友誼,希望她們能藉由這樣唱出心聲。」他期望新作能激勵起觀眾:「我希望觀眾能與片中的角色一同大哭大笑,並受到他們鼓舞,透過這些經典歌曲重獲力量。」

▲ 《靚太軍樂團》

姬絲汀史葛湯瑪絲在戲中飾演軍人妻子兼「音樂老師」Kate,教一班軍妻合唱團練唱,以幽默的演繹演出角色的控制慾。姬絲汀史葛湯瑪絲不但要扮演強勢的高官之妻,一切要聽她指揮,就連軍妻們打發時間所組成的合唱團,她也堅持要從音域開始區分高低音部,還得遵照標準歌唱教學步驟。

反觀莎朗賀根的角色Lisa,認為大家只為了打發時間而唱歌,凡事開心最重要。兩人的個性都十分強勢,片中為了如何帶領團隊而多次鬥氣,不僅對話當中笑裡藏刀,到了後期更在整個合唱團面前大吵一場。姬絲汀史葛湯瑪絲甚至氣得丟掉高跟鞋,被合唱團團員笑說:「這跟我爸媽離婚時完全一樣!」

▲ 《靚太軍樂團》

值得一提的是,本片所有演唱都是現場錄製,而非錄音室預錄。

女主角之一的莎朗賀根便透露,導演在拍攝現場,從來沒有給她們練唱的時間,所有人都只得到一份歌詞,透過這樣的拍攝方式,真實記錄她們練唱的畫面:「不管是唱錯歌詞或走音都沒問題,導演不會停止拍攝,因為他就是希望能呈現一群不會唱歌的素人,如何組成一個合唱團的過程。」

