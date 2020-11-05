【奇蹟甦醒】18歲少年車禍器官嚴重受捐命危　哥哥一句話喚醒昏迷62天弟弟

▲ 一名18歲少年發生車禍後昏迷，經過62天與死神搏鬥，終因哥哥一句話而甦醒。

家人一直守候沒有白費！台灣一名18歲邱姓少年發生車禍，造成全身多處器官嚴重受創，經過搶救後保住性命，可是陷入昏迷。家人有次探病時，哥哥故意跟昏迷的弟弟開玩笑，經過62天與死神搏鬥的少年，竟然因哥哥一句話而甦醒，可喜可賀！

少年車禍昏迷62天

綜合台灣傳媒報道，新竹縣一名18歲的邱姓少年去年7月駕電單車時與車相撞，被撞後全身器官受損，當時緊急送往東元綜合醫院時已意識不清，昏迷指數僅剩3。經過檢查後，少年出現腦膜下積水、氣胸，而右腎、脾和肝撕裂傷，腹腔骨折內出血與膀胱動脈出血，身上多數器官受損嚴重，院方立即為他進行手術，並安排他入住加護病房。

邱少年共進行了6次手術，曾經開顱、剖腹探查、右腎及脾切除、肝臟修復、右鎖骨與右股骨復位固定、雙側內髂動脈行栓塞術止血，以及上顎口腔重建等大大小小各種手術，情況嚴峻。

家人一直守護 哥哥喚醒弟弟

一共昏迷了62天，少年的家人一直在病床邊陪伴。有天探訪時，少年的哥哥突然說一句，沒想到令昏迷弟弟開始心跳加速，奇蹟般的慢慢恢復意識，生命跡象逐漸穩定。哥哥開玩笑地說︰

弟弟，我要吃掉你最愛的雞排囉！

感謝醫護人員

東元綜合醫院醫護人員用心照顧少年，坦言當時病況危急，見他康復過來感到欣慰︰

還是餘悸猶存！治療過程每天都在生死界限遊走，整整昏迷62天，真的是62個與死神拔河的日子。日日夜夜的奮鬥相當值得！

日前少年帶著蛋糕回到醫院探望醫護人員，他現時的健康狀況良好，感謝醫護人員的努力和功勞。

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責任編輯︰王明芳