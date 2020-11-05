【食用安全】切椰菜驚見藏超大條菜蟲　港媽：嚇到差少少菜刀都掉落地【附洗菜方法】

▲ 港媽切椰菜驚見藏超大條菜蟲。

買菜、洗菜最怕不乾淨，將菜蟲吃進肚子裡。但如果在切菜時已經見到超肥美菜蟲，大家又怕不怕？

切開椰菜驚見「超肥美」菜蟲

有網民昨日（4日）在Facebook群組「今晚煮乜好」上載一條影片，可見事主將椰菜切開後，中心有一條極大的菜蟲，令事主直言「嚇到差少少菜刀都掉埋落地」。樓主又指，現時雪櫃還有一棵同時期、在同一地方買的蔬菜，但寧願幾日不食菜，也不敢再切菜。

有網民拆解，由於椰菜葉生長至某個程度才開始捲起，如果菜蟲媽在未捲起的葉面上產卵，自然會將菜蟲寶寶捲入中心。另外有網民表示，本身在植物中見到有蟲很正常，近年少了是因為加了滅蟲劑。有人認為見到菜蟲代表這棵椰菜新鮮，沒有使用太多農藥，又大讚菜蟲「好肥美」、「大條到可以做竉物」。

有人表示如果遇上同樣情況，將會將菜蟲用作小朋友生物堂的題材，卻獲樓主貼出其只有幾個月大的小朋友的照片，笑言「養到個囡識上生物堂，可能條肥蟲要食好多棵菜先得」。

正確洗菜方法

歐羅有機農場負責人黃如榮過往受訪表示，本港較為多人吃的菜如白菜仔、菜心、芥蘭、生菜、椰菜花及西蘭花，都最易有菜蟲。一般菜蟲通常在菜葉、莖中間及背面出現，市民在購買時不難發現。不過，由於生菜的菜葉呈層狀，故易藏蟲及難以察覺，洗菜時最好先撕開，再用水洗沖。

護理師譚敦慈建議，水果要和水果一起洗，蔬菜要和蔬菜一起洗，並教大家清洗以下4類蔬菜：

洗椰菜：切開一半後，剝鬆菜葉，就可讓水流進去。第1次、第2次清洗時，盛滿水後，簡單涮洗蔬菜。第3次則把蔬菜浸泡流動水中，水流不必太大，浸泡約12至15分鐘，讓農藥慢慢流出來。

三色椒：蒂頭較易殘留農藥，用軟毛刷或洗臉刷刷乾淨蒂頭。

粟米：摘除葉子後，用軟毛刷刷洗即可。

西蘭花：可以整棵清洗，在水裡提起，再放進水裡，「上下動一動」，讓水流進去，洗走污垢和菜蟲。不建議切菜後才洗，因為這類蔬菜含水溶性維他命，有研究指切菜後放置15分鐘，容易令營養流失。

同場加映：15款最少殘留農藥蔬果及12款最多殘留農藥蔬果

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責任編輯：羅嘉欣