【BB大晒】鄭嘉穎全家福為細仔辦百日宴　陳凱琳宣布兒子中文名有寓意

今年7月誕第二胎的陳凱琳(Grace),產後專心照顧兩名兒子,日前Grace跟丈夫鄭嘉穎為兒子舉行小型百日宴,Grace並在社交平台發布全家福照,同時亦公開了細仔的名字,Grace解釋兒子名字有特別寓意。

現年29歲的陳凱琳與鄭嘉穎結婚兩年,兩年抱兩。去年情人節誕下了長子鄭承悅後,於8月初次子Yannick亦出生。

▲ 鄭嘉穎陳凱琳晒全家福照。(取自IG)

日前Grace跟鄭嘉穎為細仔Yannice舉行百日宴,Grace在IG發放多張全家福照,又貼上打邊爐的食物相,相信一家四口在家中低調舉行。

Grace分別以中英名留言,公布了細仔的中文名為鄭承亮,並解釋當中意思。

她寫道:Dear Yannick,Daddy and Mommy chose this name for you because it means “God is gracious”.

Not only has He given us your older brother, Rafael, but he has blessed us with you, our sweet baby boy and little brother.You are precious and we love you so much.