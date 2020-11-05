【BB大晒】鄭嘉穎全家福為細仔辦百日宴　陳凱琳宣布兒子中文名有寓意

▲ 陳凱琳鄭嘉穎為細仔舉行百日宴。

今年7月誕第二胎的陳凱琳（Grace），產後專心照顧兩名兒子，日前Grace跟丈夫鄭嘉穎為兒子舉行小型百日宴，Grace並在社交平台發布全家福照，同時亦公開了細仔的名字，Grace解釋兒子名字有特別寓意。

現年29歲的陳凱琳與鄭嘉穎結婚兩年，兩年抱兩。去年情人節誕下了長子鄭承悅後，於8月初次子Yannick亦出生。

▲ 鄭嘉穎陳凱琳晒全家福照。（取自IG）

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日前Grace跟鄭嘉穎為細仔Yannice舉行百日宴，Grace在IG發放多張全家福照，又貼上打邊爐的食物相，相信一家四口在家中低調舉行。

Grace分別以中英名留言，公布了細仔的中文名為鄭承亮，並解釋當中意思。

她寫道：Dear Yannick,Daddy and Mommy chose this name for you because it means “God is gracious”. Not only has He given us your older brother, Rafael, but he has blessed us with you, our sweet baby boy and little brother.You are precious and we love you so much.

大意是她讚頌主的恩暢，給她們大兒子Rafael外，又再有可愛的小嬰孩誕生，並指對寶貝兒十分疼愛。

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Grace又寫：「鄭承亮 就代表光亮願你的生命充滿愛和亮光❤️」

另外，Grace的好友龔嘉欣亦有到賀，並貼上合照。

龔嘉欣：時間過得好快

龔嘉欣留言：「Happy 100 Days to you. May you continue to be healthy, loved and blessed forevermore!」

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她又指：「Nick Nick 100 日喇🎊時間真係過得好快 Rafa哥哥100日嘅畫面 好似啱啱發生咗冇幾耐咁😂😂😂今次一班最好嘅朋友係屋企簡簡單單食餐飯 已經好開心👏🏻👏🏻見到兩個BB健健康康 人見人愛 又咁靚仔 真係覺得媽咪 @ghlchan 好犀利👍🏻👍🏻 照顧得BB同頭家好好好好 我都要好好向佢學習💕💕同埋希望我第時生女先 😆😆Happy 100 days Nick Nick 🥰 我哋個個都咁愛你」