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【家居清潔】廢物利用打造乾淨家居　日本家政達人教3招清潔收納法

親子 15:20 2020/11/05

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日本家政達人教廢物利用打造乾淨家居。

打造一個乾淨整潔的家居，生活質素也會大大提升。不過，家裡總有些地方沾了污垢又難以清洗，又或放滿雜物不知如何處理。近日日本綜藝節目《所JAPAN》請來當地家政公司的頂級家政婦川津尚美，教大家一些簡單的清潔小技巧，解決各種打掃和收納疑難。

川津尚美近日出演綜藝節目《所JAPAN》，展示她在一個10人家庭的工作，該家庭的媽媽一個人照顧8名小孩，因此家務總是堆積如山。川津尚美挑戰在5小時內處理3個地方，包括客廳、廚房和浴室的清潔收納。

川津尚美到一個10人家庭，幫忙清潔收納。（影片截圖）

1. 浴室清潔

浴室的水龍頭總有萬年水漬，媽媽試過很多方法都無法清理。川津尚美教路，先將醋塗在海綿上，然後在有水漬的地方洗刷一遍，包括鏡子、水龍頭等，趁其變乾前就用保鮮紙蓋好，靜置15分鐘後，將保鮮紙取下後用牙刷輕輕刷一下，再用水沖洗，就能擦去大部分水漬。

至於藏於狹窄位置的污漬，同樣先用醋洗刷，再用舊絲襪綁成三手辮，通過絲襪摩擦，乾淨地清除灰塵和水漬。

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2. 廚房收納

在廚房需要用上「斷捨離」方法，先分類需用和不需用的物品，減少需要存放的東西。川津尚美亦教用「紙袋收納法」，把同類型的產品包裝放在紙袋中，然後架放在抽屜中，由於紙袋易於向內折疊改變高度，因此便於存放。

要除去切菜板上的污漬，可以塗上漂白水，用保鮮紙包裹放置30分鐘，然後清洗乾淨，切菜板就會變得潔白如新。

把玩具分類後能一目了然。（影片截圖）

3. 客廳收納

小朋友的玩具數量驚人，凌亂地放在玩具櫃中。川津尚美表示，可以將玩具分類，輕巧的毛公仔放上層，膠玩具放在底部，而且幫孩子決定了玩具存放的位置後，可以教他們以後玩完放回原處。

另外，川津尚美發現，孩子在地板上貼了一些貼紙，難以清理。她指出，可以將中性清潔劑滴在貼紙上，用保鮮紙包裹，靜置15分鐘，之後除去保鮮紙輕輕擦拭，就可以順利將貼紙除去，最後再用水輕輕洗刷即可。

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責任編輯：王明芳

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