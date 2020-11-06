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【香港腳】工人長期穿膠鞋焗腳　香港腳惡化致蜂窩性組織炎險死

醫生診症室 16:02 2020/11/06

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一名工人因長期穿膠鞋焗腳，香港腳惡化導致蜂窩性組織炎險死。

香港腳惡化險致命！台灣一名45歲建築工人，由於工作關係長期穿著短筒膠鞋，長時間焗腳，令本身感染的香港腳病情進一步惡化，皮膚出現破損致細菌入侵，造成蜂窩性組織炎，差點送命。

綜合台灣媒體報道，一名45歲建築工人因工作長期穿著短筒膠鞋，即使膠鞋入污水也只是忍著，最多沖一沖水，再穿回膠鞋繼續工作，令他的右腳趾縫開始出現皮膚裂縫，由發白逐漸演變成疼痛紅腫，於是向地盤請假，並向皮膚科求診。

台灣台中市澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立表示，該名建築工人一早已長期罹患香港腳，沒有妥善接受治療。加上炎熱天氣，腳部欠衛生，導致病情進一步惡化，皮膚出現破損，導致細菌入侵傷口，引發蜂窩性組織炎。

柯偉立續稱，該名建築工人的右鼠蹊部淋巴結腫大，有疼痛感，顯示細菌已侵犯至淋巴組織。如延誤就醫，可致敗血症危及生命。該名工人在接受抗生素治療後，已順利痊癒，而在口服抗黴菌藥物數星期後，嚴重香港腳亦有顯著改善。

香港腳可致嚴重蜂窩性組織炎

柯偉立表示，蜂窩性組織炎是一種皮膚傷口的細菌感染。他指，許多人北患有香港腳，常見症狀包括痕癢、足部脫皮、生小水泡。因皮屑容易掉落，亦很易在日常環境傳染給家人。

而香港腳患者即使痊癒也很易復發，必須耐心接受藥物治療。值得留意的是，若香港腳出現小傷口而不處理，有可能引起其他細菌感染，繼而引發嚴重蜂窩性組織炎。

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責任編輯：羅嘉欣

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