【大富翁比賽】大富翁85歲明年辦本地賽供玩家砌磋　贏家獎金逾2萬兼出戰世界賽【附參加辦法詳情】

▲ 大富翁桌上遊戲明年踏入85周年。（曾耀輝攝）

大富翁遊戲是不少港人鍾情的玩意，大富翁今年踏入85歲，明年2月舉辦為期約兩個月的香港比賽，市民可以個人名義或家庭組隊參賽，贏家可獲逾2萬元獎金；個人組冠軍更可代表香港出戰大富翁世界賽。活動即日（5日）起提供早鳥報名優惠，最平308元可參與。

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大富翁85周年香港大賽將於明年2月14日起於每個周六及日，在山頂廣場及淘大商場進行為期7至9星期的比賽，並將在同年4月5日舉行決賽及頒獎典禮。

比賽首設個人及家庭兩個組別，以淘汰形式角逐勝負。個人組名額有2,000個，並設置復活賽，參賽選手至少有兩次比賽機會；家庭組別參賽者則可派2至4人出戰，兩信組別的冠軍除了可獲獎盃外，更可獲20,580元現金，相等於一副經典版大富翁的錢幣總值。

大會指，參賽市民可自選一款選手包，基本選手包388元，包括個人賽名額1位或家庭賽名額1個，以及比賽衣、環保袋、十富翁文件夾、錢幣、賽事舉記簿、參賽證書及紀念獎牌；於11月18日前報名，可享早鳥優惠308元。而鑽石選手包699元，除涵蓋基本選手包物品外，另附有香港大富翁夢想世界入場券兩張以及香港特別版大富翁桌遊一副。

大會續稱，公眾即日起可於官網或透過購票通Citylin及Timeable報名，先到先得，先自由選擇首場參賽地點及時間。

大富翁夢想世界營運總監陳景邦強調，比賽期間會按照屆時政府的防疫規例進行，例如要求參賽者全程戴口罩、每張枱相隔足夠的社交距離、參賽者每次擲骰及使用比賽工具後都會消毒清潔等。

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記者：陳曉瑩