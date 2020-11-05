【明星扮靚】靚媽翁嘉穗體重長期維持110磅　97年港姐冠軍分享4大保養秘訣

▲ 身為兩子之母的翁嘉穗保養得宜。

現年46歲的前港姐冠軍翁嘉穗，於1999年與富商鄔友結婚後淡出娛圈，不過早非藝人的翁嘉穗仍不忘保養，已為兩子之母的她除一直保持住靚樣外，勻稱的身型多年來沒有大改變。這位凍齡美魔女日前於社交平台貼出一張靚相展示纖瘦美腿，更分享其4招保養心得。

翁嘉穗日前於「小紅書」分享一張個人照兼寫道：「這照片大約兩個月前拍攝的，我喜歡每一個10年都拍一輯照片，這一輯是紀念40多歲的階段！」身穿白色連身裙的她展示纖瘦美腿，令人豔羨。

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▲ 翁嘉穗於小紅書分享美圖。

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此外，翁嘉穗分享其保養秘訣：「飲食要均衡，每天做少量運動，最重要不吃零食！皮膚方面每天晚上最好敷面膜，甚麼類型也可以！而其實最重要是心態，你常存感恩的心，改變負面的看法，持續這樣做，你會變得更美！」

即是凍齡要守4大法則：注重飲食、每天適量運動、晚上敷面膜及保持良好心態。

▲ 無論樣貌跟身型也不似兩子之母。

翁嘉穗於1997年奪港姐冠軍而入行，她於加拿大英屬哥倫比亞大學經濟系畢業，可說為高顏值及高學歷的港姐，當時同時獲頒「最上鏡小姐」、「東方美態大獎」、「都會魅力小姐」獎，為四料港姐冠軍。

▲ 翁嘉穗曾於IG分享泳衣照。（取自instagram）

當選兩年後，翁嘉穗閃嫁富商鄔友正，二人現育有兩子，長子鄔謨雲（Jason）18歲、次子4歲。

縱然已淡出幕前，翁嘉穗並沒有懶於保養，她不時於IG分享其生活點滴，只見46歲的她外貌或身形不但沒有走樣，喜歡行山及做Gym的她身上更沒有多餘的贅肉，完全不像兩孩之母。

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翁嘉穗曾經接受媒體訪問，她表示20多年來一直保持著110磅，更直言自己十分貪靚。

說到凍齡秘方，翁嘉穗覺得運動很重要，她喜愛跳舞、瑜伽及游水，另外飲食方面，喜歡食有機食品。