【本地遊】黃進達指本地遊有需求惟難彌補旅行社損失　星港旅遊氣泡建立初期料商務客來往多

▲ 黃進達形容，本地遊市場有需求，但未能填補旅行社損失。（曾耀輝攝）

旅遊發展局10月底推出「賞你遊香港」活動，現已額滿。旅遊業議會主席黃進達形容，計劃反應理想，反映本地遊市場有需求，但未能填補旅行社的損失，料將有更多旅行社將推措施節流，如停薪留職；他又認為星港旅遊氣泡建立初期，以商務旅客往來為主。

旅發局昨日（4日）宣布，「賞你遊香港」活動可供市民免費換領的1萬個本地遊名額已滿。黃進達出席一項活動後表示，活動反應理想，反映本地遊有一定的需求，希望在政府公布恢復跨境往來前，會有更多市民參與本地遊，給旅行社營運的空間。惟他指，本地遊雖有資助，仍不能填補本地旅行社在疫情下的損失，相信未來會有更多旅行社採取停薪留職等措施，開源節流，控制成本。

港府將本地遊每團上限人數上放寬至30人，黃進達指，近日有與當局商討再進一步放寬本地團人數，但相信仍要再作觀察。

對於港府推新冠肺炎病毒自費檢測，每次收240元，黃進達認為，費用降低是好事，盼愈低愈好，而未來旅行團的團費定價如何，仍要視乎航班數量和機位供應。

被問及星港旅遊氣泡的進展，黃進達說，目前仍有待政府提供相關資料，旅議會及業界已做好準備，但初期會以商務旅客來往為主，旅行團或自由行旅客需時適應。

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大富翁夢想世界營運總監陳景邦指，主題館兩度停運後，在9月中重開，10時亦有兩個小長假，留意到前往山頂遊覽的人數有增加，帶動主題館當月錄約5,000人次，相信11及12月的入場人次會比去年同期多，期望可多2至3成。

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記者：陳曉瑩