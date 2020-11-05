【酒店優惠】Klook直播推雙11酒店Staycation優惠　文華東方及迪士尼樂園酒店率先發售

▲ 香港文華東方酒店。

聖誕節將至，旅遊平台Klook將於5日（今晚）晚上9點，舉行「雙11大折日」直播，大派超過100萬優惠！同日還會公佈一連7日「雙11大折日」推廣活動，超過28間的酒店Staycation優惠，大家不要錯過了！

「雙11大折日」直播期間大派優惠包括：

由香港文華東方酒店送出價值9萬元「澳門套房」2晚（名額1個）

套房裝潢設計靈感來自葡萄牙家居風格，位於酒店較高樓層，佔地1,001平方呎，可欣賞到最美麗的市區景觀。此套房散發著東西合壁的設計風格，不但有舒適與愜意的優雅氣氛，還可為賓客提供娛樂。賓客穿越精美的圓拱形門廊，即可走入優雅的澳門套房；房內提供備有特大號床的大臥室、步入式衣櫃、華麗的雲石浴室、客廳和獨立飯廳。

由Klook送出價值3萬元「日日去 Staycation 」之旅（名額1個）

可以預訂Klook平台超過100間酒店Staycation，包括多間城中奢華五星級酒店。

其他優惠如下：

由Klook送出 價值1千元電子禮品卡（名額11個）

由Klook送出「11% off」優惠碼（名額5,000個）

由DBS送出DBS信用卡客戶專享$110優惠碼（名額有限）

由DBS送出$11優惠碼（名額有限）

Klook 亦會在直播期間，公布一連7日「雙11大折日」推廣活動，超過28間的酒店Staycation低至18折，以及多個香港主題樂園、景點、酒店自助餐、酒店下午茶、豪華露營、SPA、精選活動買一送一及低至48折。

部份必搶酒店包括香港四季酒店、朗廷酒店及奕居等等。以下兩間酒店優惠，將率先在直播期間開賣：

香港文華東方酒店

$4,400保證升級至皇后像市區景觀套房，連Cafe Causette雙人晚餐，雙人下午茶套餐及雙人早餐

$2,750保證升級至海景客房，連Cafe Causette雙人晚餐，雙人下午茶套餐及雙人早餐

香港迪士尼樂園酒店

$5,619兩大兩小入住Cinderella主題套房、享用 Cinderella 主題精美點心

$1,632起入住維多利亞式豪華陽台客房，伴隨開揚海景

活動詳情可按此

搶優惠教學：

先下載Klook App，按右下方「我的帳戶」

按「登入」或「註冊」，可以Apple、Facebook、Google、微信、或輸入電郵及密碼登錄或註冊

可到「我的帳戶」，開啟「立即開啟」以收到直播提示

到時會見到Klook LIVE功能在介面上方，並進入Klook LIVE頁面

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希