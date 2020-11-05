【救救動物】旅客遊泰國虐待流浪貓　貓隻遭拔去指甲頭塞膠樽

▲ 變態男滯留泰國虐待流浪貓，貓隻遭拔去指甲頭塞膠樽。

近日泰國揭發一宗令人髮指的虐貓案，一名中國旅客因疫情滯留泰國，期間捉流浪貓回酒店虐待，將貓隻的指甲拔掉，又將牠們的頭塞進膠樽，部分貓隻身上有明顯傷痕。涉案男子目前已被當地警方拘捕，他辯稱自己不熟悉泰國法律，更指「在中國做這些事情並不違法」。

泰國警方近日拘捕一名30歲的中國籍男子，他涉嫌將流浪貓帶回酒店虐待。據悉，該名男子於2月21日去泰國旅行，但因疫情滯留當地，他在10月5日前往旅遊勝地PP島（Phi Phi Island）並入住一間酒店。

酒店工作人員打掃房間時發現有多處血跡，以及不少皮毛和指甲，更有貓隻被塞進拔掉電源的雪櫃。工作人員隨後拍下證據，報警並通知當地保護動物組織。

從片段可見，一隻黑貓站在洗手盆上，尾巴被夾子夾住，一動不動，亦有貓隻頭被塞進膠樽、指甲被拔掉。貓隻身上更有明顯傷痕。警方亦在疑犯的手機找到虐貓的相片和影片，經調查後發現至少3隻貓遭虐待。

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疑犯被捕後承認將流浪貓捉回酒店，但自稱是愛貓人士，看見流浪貓無家可歸才把牠們帶回來。他又指，以為貓咪會覺得熱，才會將其放進拔掉電源的雪櫃，至於拔掉貓咪的指甲、往牠們頭上套上膠樽，是防止被抓、被咬。

他辯稱自己對泰國的法律一無所知，「在中國做這些事情並不違法」。疑犯被當局以《反虐待動物法》起訴，目前被扣留。而受虐的貓隻已獲營救，現時情況良好。

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責任編輯：羅嘉欣