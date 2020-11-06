【鼻敏感】認清致敏原預防鼻敏感　醫生：鼻敏感嚴重或令鼻阻塞引致睡眠窒息

▲ TOPick訪問耳鼻喉科專科醫生鄧志豪分享預防鼻敏感的方法。

辦公室、家居及戶外都暗藏鼻敏感致敏原，加上轉天氣，鼻敏感一發不可收拾。TOPick訪問耳鼻喉科專科醫生鄧志豪分享鼻敏感的成因，教大家認清致敏原及預防鼻敏感。

鼻敏感的成因

鄧醫生表示鼻敏感是一種過敏性鼻炎，由於我們的身體接觸到一些致敏原，包括環境之中的塵蟎、動物的毛髮、花粉或者真菌這類的致敏原，令到身體產生IgE抗體。

這些IgE抗體會誘發身體的免疫系統，繼而產生一些發炎的因子。這些發炎的因子會令到我們鼻腔黏膜，增加分泌及腫脹，好像發炎的狀態。

鼻敏感的徵狀

鄧醫生解釋一般患有鼻敏感的人士都有不同程度的徵狀，常見包括流鼻水、打噴嚏、鼻痕、鼻塞，或者鼻水倒流而誘發他們的喉嚨咽喉發炎。亦有些患者會常常感到眼痕、眼痛，甚至會流眼水的徵狀。

鼻敏感嚴重引致睡眠窒息

如果患者長期都不正視鼻敏感問題，會有很多生活上及身體上的影響。生活上包括容易影響我們的睡眠，因為鼻的阻塞會令我們睡得不好，亦有機會鼻水倒流會導致敏感咳，會常常咳醒。

小朋友自然會睡得不好，會影響發育及影響日常生活，包括學業，因為他們沒精打采；成人會影響他們的工作表現。

嚴重的鼻阻塞甚至會引致睡眠窒息問題，睡眠窒息長遠會影響我們身體，包括我們的心臟、血壓高、中風的風險，而鼻敏感嚴重的鼻敏感或會引致急性或慢性的鼻竇發炎，鼻竇發炎亦可引致較嚴重的併發症。

減少接觸致敏原預防鼻敏感

鄧醫生指若我們要預防鼻敏感，主要需減少身體對致敏原的接觸，包括是在家中需常更換床單被鋪，亦都係如果有嚴重鼻敏感當然，減少接觸有毛的動物。我們亦需要常常清洗被補、床單，冷氣機或者空氣清新機的隔層網通常需要定時清洗以減少塵蟎積聚。

另外，我們可以多做帶氧運動，因為帶氧運動本身都可幫助我們整個上呼吸道保持健康狀態，亦能紓緩鼻敏感對身體的影響。

鄧醫生亦建議我們培養健康良好的生活習慣，有充足的睡眠，多吃有營養的食物例如蔬菜、生果。這些都可以令我們身體有一個健康發展，減少身體患上呼吸度感染而令整個鼻敏感的影響希望可以減低。

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記者：王芷瑩