【開學壓力】青協調查發現逾半成中學生壓力指數偏高 　2成有輕度至嚴重程度的焦慮傾向

▲ 香港青年協會「關心一線27778899」今(5日)公布「中學生關學適應」調查結果。(湯炳強攝)

本港學校已復課個多月，香港青年協會「關心一線27778899」今(5日)公布「中學生關學適應」調查結果，發現逾半學生自認自己的壓力指數達偏高水平(1至10分之中達7至10分)，且比例是近10年最高，不過亦近7成學生表示相較以前更珍惜上學的日子。協會認為學生大多明白復課得來不易，在重新投入學習及校園生活同時，亦應紓緩不同的情緒及壓力，又建議學校調整課堂進度，適度減少考測範圍，以減輕學生壓力。

香港青年協會於9至10月期間，透過實體同網上問卷，訪問4,443名中學生，了解他們開學後的適應情況。調查發現，有約52%受訪學生的壓力指數達偏高水平，且比例是近10年最高，而自評為7至10分的學生人數較去年高出逾1成。面對疫情下的新學年，學生最擔憂的事情為「要應付測驗及考試」，佔約78%；其次為「成績未如理想」，佔約62%；第三則是「休息時間減少」，佔54%。此外，亦有分別45%及約33%的學生表示「因在家網上學習多時，擔心追不上學習進度」及「疫情持續，擔心受感染」。

調查亦參考焦慮症自評量表，讓學生跟據自我評分，結果發現，有約22%學生有輕度至嚴重程度的焦慮傾向，較2018年的結果高出6.5%，其中有4.7%屬嚴重程度焦慮，主要出現的焦慮徵狀包括容易感到疲倦乏力，佔約38%、較平時易感到著急及緊張，佔28%、及容易感到煩亂及驚恐，佔約27%。

不過儘管面對大壓力，仍然有約70%學生表示相較以往，更珍惜回校上學的日子；有約67%學生表示，相較網上學習，更希望回校面授學習。

青協業務總監徐小曼表示，今年學生的壓力比往年大，主要與疫情及追趕課程進度有關。學生一方面需應對考試測驗，追趕學習進度，亦擔心疫情，雙重擔憂下令他們的壓力和焦慮較以往增加，部分學生對上學感到抗拒，「個別有情緒的學生出門返學時會好猶豫，影響出席率」。

她續指，學生今年的開學經歷較以往截然不同，尤甚對於剛升上中一的學生，面對新陌生環境不易適應，惟學生因應疫情不多取消了迎新活動，「曾了解有新生因不了解洗手間在哪，忍了好一陣子」。青協社工林錦芳指，2019至2020年度青協共處理3,088宗個案，主要涉及情緒、與學業有關等問題。

青協指，學生面對疫情，以及追趕學習進度的雙重擔憂下，建議學生要了解自己焦慮的源頭，循序漸進處理問題，同時建議學校調整課程進度，適當減少考試和測驗的次數或範圍；又建議家長，多了解子女並調節對他們的期望，在疫情下也要注意自身的壓力，有需要時要向外界求助。

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記者：洪芷晴



