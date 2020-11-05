哈薩克學生被指持汽油彈圖縱火受審　警員同意只是推論被告有意圖

▲ 一名哈薩克國際生被指持汽油彈圖縱火受審，警員今日在庭上同意只是推論被告有意圖。

警方去年11月包圍理工大學，有人在網上號召市民到理大營救學生，20歲哈薩克籍浸大國際生疑手持玻璃瓶及打火機出現在佐敦道，被控有意圖而企圖縱火罪，他否認控罪，案件今（5日）於區域法院開審。控方指，被告案發時右手持樽口塞有白布的玻璃樽，左手持打火機及嘗試點燃白布4至5次，及試圖投向警方。惟辯方盤問拘捕警員時，警員同意被告沒有實際動作，他只是推論被告有意圖。

被告Nukpi Abilkaiyr（20歲）被控1項有意圖而企圖縱火罪。控罪指，被告於2019年11月18日在油麻地彌敦道及佐敦道交界攜有1個汽油彈，意圖縱火。

控方開案陳詞指，2019年11月17日晚上，油尖區發生大規模示威活動，警方於彌敦道及柯士甸道設立防線，其後向佐敦方向作驅散行動。及至11月8日凌晨約2時10分，於彌敦道及佐敦道交界，被告身穿黑衣黑褲及戴有手套，手持1個裝有液體及樽口塞有白布的玻璃樽，被告左手持打火機及嘗試點燃白布4至5次，及試圖投向警方。

其後有警員上前制服被告，被告右手持玻璃樽放在自己胸口，其後被制伏地上，過程中被告的黑色帽及口罩掉落地上，而打火機則不知所蹤。

警員其後從被告背囊中搜出1個橙色打火機、1個護目鏡、1片紅色布料及1個頭套，被告警誡下保持緘默。政府化驗所化驗師在涉案玻璃樽、樽口的白色布料、及被告背囊中的紅色布料均驗出易燃液體。

控方傳召傳拘捕警員嚴偉倫作供，嚴現駐守反恐特勤隊行動隊第2隊，嚴供稱他案發時為特別行動小隊，他於10米外看見1名男子手持汽油彈，當時對方身邊沒有其他人或示威者，而手持的汽油彈中有約半樽液體；嚴於庭上認出被告，辯方不爭議該男子即被告。

嚴續供稱，他上前制止被告，被告把汽油彈收向自己胸口，當被告被按在地上時，被告繼續用手腳大力掙扎，他遂用警棍打向被告腿部，及用塑膠手扣反鎖被告手腕，並從被告背包中搜出涉案證物，其後轉交偵查同事。

被告由資深大律師駱應淦代表，駱盤問嚴時指，嚴於去年11月19日錄取了第1份供詞，但該份供詞沒有提到被告曾點起打火機4至5次，亦沒有提到該打火機最終未能尋回，問及嚴為何在第1份供詞沒有提及。

嚴回應指，因為他當時認為自己所記錄的內容已足夠。辯方續指出，其實事發後，嚴並沒有尋找打火機，他亦沒有指示同事去尋找；嚴同意說法。

辯方又問及嚴，被告當時有否實際作出點燃及投擲汽油彈的行為，抑或只是嚴推論出被告有意圖。嚴承認只是自己的推論，同意實際上並無動作。聆訊今午續。

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記者：王仁昌