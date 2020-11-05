精神科醫生涉30年前非禮求診女生　辯方指從無發生全屬事主幻想

▲ 男醫生林楚明否認30年前非禮女病人，案件今於西九龍裁判法院開審。（林欣樂攝）

現年78歲的精神科男醫生，被指涉於30年前診症時非禮16歲女生，男醫生否認1項非禮罪，案件今（5日）在西九龍裁判法院開審。事主作供指，當年因失眠向涉案醫生求診，醫生在診症室內突然扯高其胸圍，並望了數十秒，期間又觸摸到其胸部底部。辯方指事件根本從沒有發生，過程是事主的幻想，事主否認說法。

被控非禮的精神科男醫生為現年78歲的林楚明，控罪指他於1989年某日，在旺角太子道西141號長榮大廈某室內非禮當時16歲的女子X。男醫生否認控罪，案件今開審。

事主X在屏風後作供指，她當年因考試壓力導致有失眠問題，學校1名女教師遂介紹她向被告求醫。X憶述，當時進入一間設有仰臥椅子的診症室後，醫生叫她拉高上衣，她以為醫生檢查心肺，於是照做。X稱醫生卻突然拉高她的胸圍，並望了數十秒，其後又拉下胸圍，然後著她離開。

X續指，她離開房間後，便將事件告知其母親，但母親「唔係好識」，兩人付款後便離開。辯方問及，為何X事後沒有向老師求助。X供稱當時年紀小，亦「唔係好識」，向老師傾談亦會感尷尬；及至2018年，X才決定報警處理。

辯方引述X證供，當中指被告曾觸摸到其胸部底部數十秒，X確認。辯方問及為何X剛才作供時沒有提到，事主稱剛才未被問及，故沒有仔細提出。

X又激動稱，被告「冇問過我就拉高我胸圍，我又冇叫佢檢查我胸部」。辯方指事件根本從無發生，過程是事主的幻想，事主否認。聆訊下午續。

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記者：林欣樂