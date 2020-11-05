疫情下教育局彈性處理「數人頭」　全港6間學校需下調中一或小一班數

▲ 小一學齡人口回落。(資料圖片)

疫情下跨境學生及非華語學生未能來港上課，教育局在本學年點算實際在學人數（俗稱「數人頭」）時彈性處理，只參與網上學習的學生亦計算在內。教育局今日（5日）回覆查詢表示，經10月點算在學學生人數後，相對4月就2020/21學年建議批核班數，全港共有3所公營小學需要下調各1班小一班，一共減少3班；3所公營中學需下調各1班中一班，須下調班數的學校分布不同地區。

教育局發言人表示，與過往的安排一樣，教育局透過電子系統及到校實地點算，核實公營中、小學的實際在學人數，但考慮到跨境學生及非華語學生因疫情緣故暫時未能到港上課，本學年點算實際在學人數時，只要他們有參與網上學習或進行遙距學習活動，也會點算為在學學生，並在點算時考慮了個別學校過往的收生情況。

就小一學齡人口回落事宜，教育局由2019/20學年起實行針對性紓緩措施，當中包括放寬學期初點算學生人數後需減班學校的批班準則，由25人一班下調至23人一班，並會隨該屆別學生逐年推展至小六。另一項針對性紓緩措施則是在2019/20至2024/25學年期間，因小一學生人口下降以致總班數減少而出現的超額教師，如在下學年開始前未能透過現行處理超額教師機制獲吸納，或在他校覓得教席，可獲保留最多三個學年。

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記者：馮琪雅